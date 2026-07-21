До 40% компенсации за сельхозтехнику: государство вернуло аграриям четверть миллиарда

Министерство экономики перечислило банкам-участникам 242,4 млн грн для выплаты компенсации по заявкам, поданным в мае в рамках программы частичного возмещения стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

В мае агропредприятия подали 619 заявок на возмещение стоимости 1104 единиц агротехники и оборудования общей стоимостью 1,17 млрд грн (с НДС). В общей сложности компенсацию за май получили более 600 агропредприятий.

Среди приобретенного оборудования украинского производства — сеялки, культиваторы, бороны, опрыскиватели, жатки, прицепные комбайны, тракторы, прицепы и полуприцепы, зерносушилки, выкорчеватели и теплогенераторы.

Как отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов, программа стимулирует спрос на отечественную агротехнику. Государство компенсирует агропроизводителям часть его стоимости, в то время как украинские машиностроительные предприятия получают дополнительные заказы. По его словам, выделенные средства загружают украинские производства, обеспечивают рабочие места и налоговые поступления, что отвечает целям политики "Сделано в Украине".

Всего с момента возобновления программы в апреле 2024 года по май 2026 года 11 570 сельхозпредприятий приобрели 19 453 единиц оборудования на сумму свыше 14,5 млрд грн (с НДС), а общая сумма частичного возмещения составила почти 3,05 млрд грн.

Кроме того, в апреле правительство увеличило размер компенсации до 40% (без НДС) для аграриев, у которых от 80% земель расположены на территориях боевых действий. За это время 33 предприятия из прифронтовых областей приобрели 110 единиц техники почти на 55,8 млн грн, получив более 22,3 млн грн выплат.

Как воспользоваться программой

Базовая компенсация 25% предоставляется за технику, содержащую не менее 60% украинских составляющих (критерии, определенные постановлением КМУ № 130).

Аграрии должны выбрать технику из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести ее и подать заявку через уполномоченный банк.

В настоящее время Список содержит 15 624 наименования продукции от 172 украинских производителей.

Напомним, ранее государство выплатило аграриям 240,6 млн грн компенсации по апрельским заявкам на покупку отечественной сельхозтехники. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства перечислило банкам-участникам средства для выплат по апрельским заявкам в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.