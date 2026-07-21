До 40% компенсації за сільгосптехніку: держава повернула аграріям чверть мільярда

Міністерство економіки перерахувало банкам-учасникам 242,4 млн грн для виплати компенсації за заявками, поданими у травні в межах програми часткового відшкодування вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

У травні агропідприємства подали 619 заявок на відшкодування вартості 1 104 одиниць агротехніки та обладнання загальною вартістю 1,17 млрд грн (з ПДВ). Загалом компенсацію за травень отримали понад 600 агропідприємств.

Серед придбаного обладнання українського виробництва — сівалки, культиватори, борони, обприскувачі, жниварки, причіпні комбайни, трактори, причепи й напівпричепи, зерносушарки, викорчовувачі та теплогенератори.

Як зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, програма стимулює попит на вітчизняну агротехніку. Держава компенсує агровиробникам частину її вартості, тоді як українські машинобудівні підприємства отримують додаткові замовлення. За його словами, виділені кошти завантажують українські виробництва, забезпечують робочі місця та податкові надходження, що відповідає цілям політики "Зроблено в Україні".

Загалом із моменту відновлення програми у квітні 2024 року по травень 2026 року 11 570 сільгосппідприємств придбали 19 453 одиниці обладнання на суму понад 14,5 млрд грн (з ПДВ), а загальна сума часткового відшкодування сягнула майже 3,05 млрд грн.

Крім того, у квітні уряд збільшив розмір компенсації до 40% (без ПДВ) для аграріїв, у яких від 80% земель розташовані на територіях бойових дій. За цей час 33 підприємства із прифронтових областей придбали 110 одиниць техніки на майже 55,8 млн грн, отримавши понад 22,3 млн грн виплат.

Як скористатися програмою

Базова компенсація 25% надається за техніку, що містить не менше 60% українських складників (критерії визначені постановою КМУ № 130).

Аграрії мають обрати техніку з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати її та подати заявку через уповноважений банк.

Наразі Перелік містить 15 624 найменування продукції від 172 українських виробників.

Нагадаємо, раніше держава виплатила аграріям 240,6 млн грн компенсації за квітневими заявками на купівлю вітчизняної сільгосптехніки. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перерахувало банкам-учасникам кошти для виплат за квітневими заявками у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.