До 400 тысяч гривен: как во Львове поддержат ветеранов с инвалидностью
Во Львове была введена программа частичной компенсации расходов на обустройство жилья для ветеранов с инвалидностью. Максимальная сумма возмещения составляет 400 тысяч гривен и предоставляется на условиях софинансирования из городского бюджета и при поддержке Красного Креста Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Львовского областного совета.
Львов дает деньги ветеранам на жилье
17 марта исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил порядок предоставления частичной компенсации расходов на приспособление жилья для людей с инвалидностью в результате войны I и II групп. Программа предусматривает софинансирование и направлена на создание безбарьерной среды для ветеранов.
Речь идет о жителях Львовской городской территориальной громады, которые получили инвалидность из-за ранений, контузий, увечий или заболеваний во время боевых действий или участия в мероприятиях по защите Украины. Компенсацию могут получить те, кто за свой счет оплатил работы, услуги или строительные материалы для адаптации жилья в соответствии с индивидуальными потребностями.
Размер возмещения будет определяться с учетом фактических расходов, однако он не будет превышать 400 тысяч гривен. В то же время, расходы на банковские услуги в сумму компенсации не будут включать.
Финансирование будет осуществляться на условиях соучастия: 50% расходов будет покрывать бюджет Львовского общества, еще 50% - благотворительная помощь Общества Красного Креста Украины в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного в начале 2026 года.
Компенсация предоставляется единовременно – за уже выполненные работы или предоставленные услуги по приспособлению жилого помещения (дома или квартиры), расположенного на территории общины по месту жительства или пребывания ветерана. В расход также можно включить стоимость строительных материалов.
Чтобы воспользоваться программой, ветераны или их представители должны обратиться в отдел социальной защиты или Центр предоставления административных услуг до начала выполнения работ и подать соответствующее заявление.
В горсовете отмечают, что принятие этого порядка является очередным шагом в поддержке ветеранов и формировании доступной городской среды. По словам представителей департамента гуманитарной политики, программа уже начала работать, и город получает первые обращения от людей, нуждающихся в адаптации жилья для повседневной жизни.
Какие документы необходимо подать
К заявлению установленной формы необходимо добавить следующие документы:

Копии документов, удостоверяющих личность:
- для граждан Украины - паспорт (в бумажном или электронном формате) или другие соответствующие документы;
- для иностранцев и лиц без гражданства – документы, подтверждающие их правовой статус в Украине.
- для граждан Украины - паспорт (в бумажном или электронном формате) или другие соответствующие документы;
- для иностранцев и лиц без гражданства – документы, подтверждающие их правовой статус в Украине.
- Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, официально отказавшихся от него по религиозным убеждениям).
- Документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью в результате войны (удостоверение, электронное удостоверение или выписка из соответствующего реестра).
- Медицинские документы, в том числе справку медико-социальной экспертной комиссии или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования.
- Рекомендации по индивидуальной программе реабилитации (при наличии).
- Заключение о необходимости во вспомогательных средствах реабилитации (при наличии).
- Индивидуальный реабилитационный план (при наличии).
- Индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (при наличии).
- Документы подтверждающие право собственности на жилое помещение, а также технический паспорт.
- Письменное согласие собственника или совладельцев жилья – если ветеран не является единоличным собственником.
- Информацию о зарегистрированном месте жительства или пребывания (при необходимости ее могут получить органы соцзащиты или ЦНАП самостоятельно).
- Реквизиты банковского счёта (IBAN) для получения компенсации.
- Оригиналы всех документов — для проверки и заверения копий при подаче заявления.
