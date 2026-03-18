До 400 тысяч гривен: как во Львове поддержат ветеранов с инвалидностью

Во Львове была введена программа частичной компенсации расходов на обустройство жилья для ветеранов с инвалидностью. Максимальная сумма возмещения составляет 400 тысяч гривен и предоставляется на условиях софинансирования из городского бюджета и при поддержке Красного Креста Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Львовского областного совета.

Львов дает деньги ветеранам на жилье

17 марта исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил порядок предоставления частичной компенсации расходов на приспособление жилья для людей с инвалидностью в результате войны I и II групп. Программа предусматривает софинансирование и направлена на создание безбарьерной среды для ветеранов.

Речь идет о жителях Львовской городской территориальной громады, которые получили инвалидность из-за ранений, контузий, увечий или заболеваний во время боевых действий или участия в мероприятиях по защите Украины. Компенсацию могут получить те, кто за свой счет оплатил работы, услуги или строительные материалы для адаптации жилья в соответствии с индивидуальными потребностями.

Размер возмещения будет определяться с учетом фактических расходов, однако он не будет превышать 400 тысяч гривен. В то же время, расходы на банковские услуги в сумму компенсации не будут включать.

Финансирование будет осуществляться на условиях соучастия: 50% расходов будет покрывать бюджет Львовского общества, еще 50% - благотворительная помощь Общества Красного Креста Украины в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного в начале 2026 года.

Компенсация предоставляется единовременно – за уже выполненные работы или предоставленные услуги по приспособлению жилого помещения (дома или квартиры), расположенного на территории общины по месту жительства или пребывания ветерана. В расход также можно включить стоимость строительных материалов.

Чтобы воспользоваться программой, ветераны или их представители должны обратиться в отдел социальной защиты или Центр предоставления административных услуг до начала выполнения работ и подать соответствующее заявление.

В горсовете отмечают, что принятие этого порядка является очередным шагом в поддержке ветеранов и формировании доступной городской среды. По словам представителей департамента гуманитарной политики, программа уже начала работать, и город получает первые обращения от людей, нуждающихся в адаптации жилья для повседневной жизни.

Какие документы необходимо подать

К заявлению установленной формы необходимо добавить следующие документы:

Копии документов, удостоверяющих личность: для граждан Украины - паспорт (в бумажном или электронном формате) или другие соответствующие документы;

Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, официально отказавшихся от него по религиозным убеждениям). Документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью в результате войны (удостоверение, электронное удостоверение или выписка из соответствующего реестра). Медицинские документы, в том числе справку медико-социальной экспертной комиссии или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования. Рекомендации по индивидуальной программе реабилитации (при наличии). Заключение о необходимости во вспомогательных средствах реабилитации (при наличии). Индивидуальный реабилитационный план (при наличии). Индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (при наличии). Документы подтверждающие право собственности на жилое помещение, а также технический паспорт. Письменное согласие собственника или совладельцев жилья – если ветеран не является единоличным собственником. Информацию о зарегистрированном месте жительства или пребывания (при необходимости ее могут получить органы соцзащиты или ЦНАП самостоятельно). Реквизиты банковского счёта (IBAN) для получения компенсации. Оригиналы всех документов — для проверки и заверения копий при подаче заявления.

