Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До 400 тысяч гривен: как во Львове поддержат ветеранов с инвалидностью

инвалид
Во Львове стартовала программа, которая меняет жизнь ветеранов / Правительственный портал

Во Львове была введена программа частичной компенсации расходов на обустройство жилья для ветеранов с инвалидностью. Максимальная сумма возмещения составляет 400 тысяч гривен и предоставляется на условиях софинансирования из городского бюджета и при поддержке Красного Креста Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Львовского областного совета.

Львов дает деньги ветеранам на жилье

17 марта исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил порядок предоставления частичной компенсации расходов на приспособление жилья для людей с инвалидностью в результате войны I и II групп. Программа предусматривает софинансирование и направлена на создание безбарьерной среды для ветеранов.

Речь идет о жителях Львовской городской территориальной громады, которые получили инвалидность из-за ранений, контузий, увечий или заболеваний во время боевых действий или участия в мероприятиях по защите Украины. Компенсацию могут получить те, кто за свой счет оплатил работы, услуги или строительные материалы для адаптации жилья в соответствии с индивидуальными потребностями.

Размер возмещения будет определяться с учетом фактических расходов, однако он не будет превышать 400 тысяч гривен. В то же время, расходы на банковские услуги в сумму компенсации не будут включать.

Финансирование будет осуществляться на условиях соучастия: 50% расходов будет покрывать бюджет Львовского общества, еще 50% - благотворительная помощь Общества Красного Креста Украины в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного в начале 2026 года.

Компенсация предоставляется единовременно – за уже выполненные работы или предоставленные услуги по приспособлению жилого помещения (дома или квартиры), расположенного на территории общины по месту жительства или пребывания ветерана. В расход также можно включить стоимость строительных материалов.

Чтобы воспользоваться программой, ветераны или их представители должны обратиться в отдел социальной защиты или Центр предоставления административных услуг до начала выполнения работ и подать соответствующее заявление.

В горсовете отмечают, что принятие этого порядка является очередным шагом в поддержке ветеранов и формировании доступной городской среды. По словам представителей департамента гуманитарной политики, программа уже начала работать, и город получает первые обращения от людей, нуждающихся в адаптации жилья для повседневной жизни.

Какие документы необходимо подать

К заявлению установленной формы необходимо добавить следующие документы:

  1. Копии документов, удостоверяющих личность:
    • для граждан Украины - паспорт (в бумажном или электронном формате) или другие соответствующие документы;
    • для иностранцев и лиц без гражданства – документы, подтверждающие их правовой статус в Украине.
  4. Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, официально отказавшихся от него по религиозным убеждениям).
  5. Документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью в результате войны (удостоверение, электронное удостоверение или выписка из соответствующего реестра).
  6. Медицинские документы, в том числе справку медико-социальной экспертной комиссии или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования.
  7. Рекомендации по индивидуальной программе реабилитации (при наличии).
  8. Заключение о необходимости во вспомогательных средствах реабилитации (при наличии).
  9. Индивидуальный реабилитационный план (при наличии).
  10. Индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (при наличии).
  11. Документы подтверждающие право собственности на жилое помещение, а также технический паспорт.
  12. Письменное согласие собственника или совладельцев жилья – если ветеран не является единоличным собственником.
  13. Информацию о зарегистрированном месте жительства или пребывания (при необходимости ее могут получить органы соцзащиты или ЦНАП самостоятельно).
  14. Реквизиты банковского счёта (IBAN) для получения компенсации.
  15. Оригиналы всех документов — для проверки и заверения копий при подаче заявления.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства выплатит целевую финансовую помощь пенсионерам и социально уязвимым категориям населения за счет средств, сэкономленных в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько