До 400 тисяч гривень: як у Львові підтримають ветеранів з інвалідністю

У Львові запровадили програму часткової компенсації витрат на облаштування житла для ветеранів з інвалідністю. Максимальна сума відшкодування становить 400 тисяч гривень і надається на умовах співфінансування з міського бюджету та за підтримки Червоного Хреста України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Львівської обласної ради.

Львів дає гроші ветеранам на житло

17 березня виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житла для людей з інвалідністю внаслідок війни I та II груп. Програма передбачає співфінансування і спрямована на створення безбар’єрного середовища для ветеранів.

Йдеться про мешканців Львівської міської територіальної громади, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час бойових дій або участі в заходах із захисту України. Компенсацію можуть отримати ті, хто власним коштом оплатив роботи, послуги або будівельні матеріали для адаптації житла відповідно до індивідуальних потреб.

Розмір відшкодування визначатимуть з урахуванням фактичних витрат, однак він не перевищуватиме 400 тисяч гривень. Водночас витрати на банківські послуги до суми компенсації не включатимуть.

Фінансування здійснюватиметься на умовах співучасті: 50% витрат покриватиме бюджет Львівської громади, ще 50% - благодійна допомога Товариства Червоного Хреста України в межах меморандуму про співпрацю, укладеного на початку 2026 року.

Компенсація надається одноразово - за вже виконані роботи або надані послуги з пристосування житлового приміщення (будинку чи квартири), що розташоване на території громади за місцем проживання чи перебування ветерана. До витрат також можна включити вартість будівельних матеріалів.

Щоб скористатися програмою, ветерани або їхні представники мають звернутися до відділу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг до початку виконання робіт і подати відповідну заяву.

У міськраді наголошують, що ухвалення цього порядку є черговим кроком у підтримці ветеранів і формуванні доступного міського середовища. За словами представників департаменту гуманітарної політики, програма вже почала працювати, і місто отримує перші звернення від людей, які потребують адаптації житла для повсякденного життя.

Які документи необхідно подати

До заяви встановленої форми необхідно додати такі документи:

Копії документів, що посвідчують особу: для громадян України — паспорт (у паперовому або електронному форматі) чи інші відповідні документи;

для іноземців та осіб без громадянства — документи, що підтверджують їхній правовий статус в Україні. для громадян України — паспорт (у паперовому або електронному форматі) чи інші відповідні документи; для іноземців та осіб без громадянства — документи, що підтверджують їхній правовий статус в Україні. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які офіційно відмовилися від нього з релігійних переконань). Документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю внаслідок війни (посвідчення, електронне посвідчення або витяг з відповідного реєстру). Медичні документи, зокрема довідку медико-соціальної експертної комісії або витяг з рішення експертної команди щодо оцінювання повсякденного функціонування. Рекомендації з індивідуальної програми реабілітації (за наявності). Висновок про потребу в допоміжних засобах реабілітації (за наявності). Індивідуальний реабілітаційний план (за наявності). Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності). Документи, що підтверджують право власності на житлове приміщення, а також технічний паспорт. Письмову згоду власника або співвласників житла — якщо ветеран не є одноосібним власником. Інформацію про зареєстроване місце проживання або перебування (у разі потреби її можуть отримати органи соцзахисту або ЦНАП самостійно). Реквізити банківського рахунку (IBAN) для отримання компенсації. Оригінали всіх документів — для перевірки та засвідчення копій під час подання заяви.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності виплатить цільову фінансову допомогу пенсіонерам та соціально вразливим категоріям населення за рахунок коштів, зекономлених у першому кварталі 2026 року.