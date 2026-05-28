До 400 тысяч тонн ежемесячно: сколько угля нужно ТЭС на зиму

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль рассказал, сколько угля нужно ТЭС на зиму

Потребность "Центрэнерго" в угле во время отопительного сезона может составить 250-400 тысяч тонн ежемесячно в случае работы ТЭС на полную мощность. Поэтому правительство уже начало подготовку к формированию резервов топлива и координации государственного энергетического сектора перед зимой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

В Кабмине заявили, что приоритетом станет использование государственного угля на государственных теплоэлектростанциях. Это объясняют необходимостью усиления энергетической устойчивости страны, поддержкой украинских шахтеров и сохранением более 8 тысяч рабочих мест.

Также власти планируют проработать механизмы стабильной и непрерывной поставки угля государственной добычи для нужд тепловой генерации в осенне-зимний период.

Вопросы подготовки к зиме обсудили во время совещания с участием Фонда госимущества, руководства "Центрэнерго", "Укругля" и государственных угледобывающих предприятий. Отдельно речь шла о балансе ресурса, логистике и долгосрочном взаимодействии между участниками государственного сектора.

В то же время правительство отмечает, что такое сотрудничество должно оставаться экономически обоснованным и работать по рыночным принципам.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с представителями Минразвития, Минэнерго, ОВА и энергетических компаний очертила направления работы по обеспечению энергетической стабильности Украины. Главной целью является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко