До 400 тисяч тонн щомісяця: скільки вугілля потрібно ТЕС на зиму

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль розповів скільки вугілля потрібно ТЕС на зиму

Потреба "Центренерго" у вугіллі під час опалювального сезону може сягнути 250–400 тисяч тонн щомісяця у разі роботи ТЕС на повну потужність. Через це уряд уже почав підготовку до формування резервів палива та координації державного енергетичного сектору перед зимою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

У Кабміні заявили, що пріоритетом стане використання державного вугілля на державних теплоелектростанціях. Це пояснюють необхідністю посилення енергетичної стійкості країни, підтримкою українських шахтарів та збереженням понад 8 тисяч робочих місць.

Також влада планує опрацювати механізми стабільного та безперервного постачання вугілля державного видобутку для потреб теплової генерації в осінньо-зимовий період.

Питання підготовки до зими обговорили під час наради за участю Фонду держмайна, керівництва "Центренерго", "Укрвугілля" та державних вугледобувних підприємств. Окремо йшлося про баланс ресурсу, логістику та довгострокову взаємодію між учасниками державного сектору.

Водночас уряд наголошує, що така співпраця має залишатися економічно обґрунтованою та працювати за ринковими принципами.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко під час наради з представниками Мінрозвитку, Міненерго, ОВА та енергетичних компаній окреслила напрямки роботи для забезпечення енергетичної стабільності України. Головною метою є підготовка до наступного опалювального сезону в умовах ризиків для енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко