Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До 50 или 100% от оклада: преподаватели всех военных лицеев получат надбавки к зарплате

военный лицей
Преподаватели всех военных лицеев будут получать надбавки к зарплате / Минобороны

Правительство приняло решение, исправляющее неравенство в оплате труда педагогов в военных учебных заведениях. Теперь надбавки за преподавание будут получать работники абсолютно всех военных лицеев Украины, а не только нескольких избранных учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Об этом говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 №572", которое правительство поддержало на заседании 31 декабря 2025 года.

Кто и сколько получит?

Новое постановление вводит единый подход к премированию. Размер дополнительных выплат за обеспечение образовательного процесса будет зависеть от статуса работника:

  • для гражданских педагогов предусмотрена надбавка в размере до 50% должностного оклада;
  • для военнослужащих на педагогических должностях выплаты могут достигать 100% оклада.

Конкретную сумму доплат будет определять руководитель лицея исходя из имеющегося фонда оплаты труда.

Конец выборочным льготам

Раньше ситуация была несколько несправедливой: повышенные выплаты получал персонал только четырех элитных заведений (в частности, лицея имени Ивана Богуна и одесского Военно-морского лицея). Другие же заведения оставались вне этой программы.

Теперь Кабмин расширил действие льгот на все государственные лицеи военного профиля. Такой шаг поможет привлечь к преподаванию лучших специалистов, что критически важно для качественной подготовки нового поколения украинских офицеров.

Ранее сообщалось, что, как и в начале 2025 года, самые высокие зарплаты предлагают в вакансиях службы в Силах обороны, а также в строительстве и сфере автосервиса. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в вакансиях за рубежом, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.

Автор:
Татьяна Ковальчук