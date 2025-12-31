До 50 или 100% от оклада: преподаватели всех военных лицеев получат надбавки к зарплате

Правительство приняло решение, исправляющее неравенство в оплате труда педагогов в военных учебных заведениях. Теперь надбавки за преподавание будут получать работники абсолютно всех военных лицеев Украины, а не только нескольких избранных учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Об этом говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 №572", которое правительство поддержало на заседании 31 декабря 2025 года.

Кто и сколько получит?

Новое постановление вводит единый подход к премированию. Размер дополнительных выплат за обеспечение образовательного процесса будет зависеть от статуса работника:

для гражданских педагогов предусмотрена надбавка в размере до 50% должностного оклада;

для военнослужащих на педагогических должностях выплаты могут достигать 100% оклада.

Конкретную сумму доплат будет определять руководитель лицея исходя из имеющегося фонда оплаты труда.

Конец выборочным льготам

Раньше ситуация была несколько несправедливой: повышенные выплаты получал персонал только четырех элитных заведений (в частности, лицея имени Ивана Богуна и одесского Военно-морского лицея). Другие же заведения оставались вне этой программы.

Теперь Кабмин расширил действие льгот на все государственные лицеи военного профиля. Такой шаг поможет привлечь к преподаванию лучших специалистов, что критически важно для качественной подготовки нового поколения украинских офицеров.

Ранее сообщалось, что, как и в начале 2025 года, самые высокие зарплаты предлагают в вакансиях службы в Силах обороны, а также в строительстве и сфере автосервиса. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в вакансиях за рубежом, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.