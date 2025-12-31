До 50 або 100% від окладу: викладачі усіх військових ліцеїв отримуватимуть надбавки до зарплати

Уряд ухвалив рішення, яке виправляє нерівність в оплаті праці педагогів у військових закладах освіти. Відтепер надбавки за викладання отримуватимуть працівники абсолютно всіх військових ліцеїв України, а не лише кількох обраних установ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Про це йдеться у постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №572", яку уряд підтримав на засіданні 31 грудня 2025 року.

Хто та скільки отримає?

Нова постанова запроваджує єдиний підхід до преміювання. Розмір додаткових виплат за забезпечення освітнього процесу залежатиме від статусу працівника:

для цивільних педагогів передбачена надбавка у розмірі до 50% від посадового окладу;

для військовослужбовців на педагогічних посадах виплати можуть сягати до 100% окладу.

Конкретну суму доплат визначатиме керівник ліцею, виходячи з наявного фонду оплати праці.

Кінець вибірковим пільгам

Раніше ситуація була дещо несправедливою: підвищені виплати отримував персонал лише чотирьох елітних закладів (зокрема ліцею імені Івана Богуна та одеського Військово-морського ліцею). Інші ж заклади залишалися поза цією програмою.

Тепер Кабмін розширив дію пільг на всі державні ліцеї військового профілю. Такий крок допоможе залучити до викладання найкращих фахівців, що є критично важливим для якісної підготовки нової генерації українських офіцерів.

