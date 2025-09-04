До 72 000 долларов: южнокорейские компании платят своим сотрудницам за рождение детей

Из-за демографического кризиса в Южной Корее ведущие компании платят своим работницам за рождение детей в дополнение к существующим правительственным программам. Крупнейший застройщик страны Booyoung выплачивает сотрудницам 72 000 долларов за каждого новорожденного.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Демографический кризис в Южной Корее

Южная Корея сталкивается со значительным падением рождаемости, что составляет всего 0,75 рождений на женщину – самый низкий показатель в мире. Это чревато для будущего страны, которую с такими показателями ожидает ряд проблем: сокращение рабочей силы, уменьшение налоговых поступлений, старение населения и кризис набора в армию. Правительство годами пытается исправить ситуацию, вкладывая миллиарды долларов, но с ограниченным успехом.

Теперь к решению проблемы приобщился крупный бизнес. Влиятельные корпорации, осознавая угрозу нехватки квалифицированных кадров, начали внедрять собственные, очень щедрые стимулы для рождения детей.

Сколько платят компании?

Компания Booyoung стала первопроходцем, предложив своим сотрудницам 100 миллионов вон (около $72 000) за каждого новорожденного ребенка. Эта инициатива имела мгновенный эффект: в прошлом году количество рождений среди работниц выросло, а корпоративная культура стала более ориентированной на семью.

Другие крупные компании следовали этому примеру, предлагая значительные выплаты и дополнительные преимущества.

Разработчик видеоигр Krafton начал выплачивать 43 000 долларов при рождении и дополнительные 29 000 долларов по частям, пока ребенку не исполнится 8 лет. Кроме того, в компании добавили для молодых родителей такие преимущества, как экстренные услуги няни, гарантированную временную работу для покрытия расходов на отпуска и защиту от штрафов.

Авиастроительная компания Korea Aerospace Industries предлагает около 7 000 долларов за первого и второго ребенка и 22 000 долларов за третьего.

Конгломерат Hanwha, охватывающий отрасли от аэрокосмической до финансовой, выплатил более 820 000 долларов - 7 200 долларов за ребенка в 14 филиалах.

Другие, включая Doosan Enerbility, Posco, SBW и Kumho Petrochemical, присоединились к таким выплатам с разными объемами. Суммы могут отличаться, но причина одна: платить работникам за рождение детей в долгосрочной перспективе дешевле, чем вести бизнес в стране, где нет населения.

Напомним, в июле Кабмин утвердил проект закона о пособие семье за рождение ребенка до 50 тыс. грн. Он предусматривает увеличение выплат для матерей и внедрение программы "Если".