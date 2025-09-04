До 72 000 доларів: південнокорейські компанії платять своїм співробітницям за народження дітей

Через демографічну кризу у Південній Кореї провідні компанії платять своїм працівницям за народження дітей на додаток до існуючих урядових програм. Найбільший забудовник країни Booyoung виплачує співробітницям 72 000 доларів за кожного новонародженого малюка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Демографічна криза у Південній Кореї

Південна Корея стикається зі значним падінням народжуваності, що становить лише 0,75 народжень на жінку — найнижчий показник у світі. Це загрожує майбутньому країни, яку з такими показниками чекає низка проблем: скорочення робочої сили, зменшення податкових надходжень, старіння населення та криза набору до армії. Уряд роками намагається виправити ситуацію, вкладаючи мільярди доларів, але з обмеженим успіхом.

Тепер до вирішення проблеми долучився великий бізнес. Впливові корпорації, усвідомлюючи загрозу нестачі кваліфікованих кадрів, почали запроваджувати власні, надзвичайно щедрі стимули для народження дітей.

Скільки платять компанії?

Компанія Booyoung стала першопрохідцем, запропонувавши своїм співробітницям 100 мільйонів вон (близько $72 000) за кожну новонароджену дитину. Ця ініціатива мала миттєвий ефект: минулого року кількість народжень серед працівниць зросла, а корпоративна культура стала більш орієнтованою на сім’ю.

Інші великі компанії наслідували цей приклад, пропонуючи значні виплати та додаткові переваги.

Розробник відеоігор Krafton почав виплачувати 43 000 доларів при народженні та додаткові 29 000 доларів частинами, доки дитині не виповниться 8 років. Крім того у компанії додали для молодих батьків такі переваги, як екстрені послуги няні, гарантовану тимчасову роботу для покриття витрат на відпустки та захист від штрафів.

Авіабудівна компанія Korea Aerospace Industries пропонує близько 7 000 доларів за першу та другу дитину, та 22 000 доларів за третю.

Конгломерат Hanwha, який охоплює галузі від аерокосмічної до фінансової, виплатив понад 820 000 доларів — 7 200 доларів за дитину у 14 філіях.

Інші, включаючи Doosan Enerbility, Posco, SBW та Kumho Petrochemical, приєдналися до таких виплат з різними обсягами. Суми можуть відрізнятися, але причина одна: платити працівникам за народження дітей у довгостроковій перспективі дешевше, ніж вести бізнес у країні, де взагалі немає населення.

Нагадаємо, у липні Кабмін затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї за народження дитини до 50 тис. грн. Він передбачає збільшення виплат для матерів та впровадження програми "єЯсла".