До 800 демонтированных ветровых турбин из Нидерландов могут установить в Украине

Украина может получить сотни ветровых турбин из Нидерландов, которые выводят из эксплуатации из-за модернизации ветропарков или завершения срока службы. После технического обновления оборудование способно работать еще 15–20 лет.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Telegraaf.

Украина получит списанные ветровые турбины

Инициатива приобретает особое значение в условиях постоянных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. По мнению экспертов, децентрализованные источники генерации, в частности ветровые и солнечные электростанции, а также системы накопления энергии, более устойчивы к обстрелам, чем крупные энергетические объекты.

По оценкам специалистов после технической проверки и ремонта значительная часть демонтированных турбин может работать еще 15–20 лет. В то же время их стоимость значительно ниже нового оборудования, а установка занимает меньше времени.

Некоторые нидерландские компании уже снабжают восстановленные ветровые турбины украинским предприятиям. По предварительным оценкам в ближайшие годы в Нидерландах могут демонтировать еще от 700 до 800 турбин, пригодных для повторного использования.

Напомним, в Одесской области построят три новых ветроэлектростанции при поддержке британского инвестора Elementum Energy. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 90 млн. евро, что позволит существенно усилить энергонезависимость южных областей Украины.