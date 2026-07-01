До 800 демонтованих вітрових турбін із Нідерландів можуть встановити в Україні

Україна може отримати сотні вживаних вітрових турбін із Нідерландів, які виводять з експлуатації через модернізацію вітропарків або завершення терміну служби. Після технічного відновлення обладнання здатне працювати ще 15–20 років.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Telegraaf.

Україна отримає списані вітрові турбіни

Ініціатива набуває особливого значення в умовах постійних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. На думку експертів, децентралізовані джерела генерації, зокрема вітрові та сонячні електростанції, а також системи накопичення енергії, є більш стійкими до обстрілів, ніж великі енергетичні об'єкти.

За оцінками фахівців, після технічної перевірки та ремонту значна частина демонтованих турбін може працювати ще 15–20 років. Водночас їхня вартість значно нижча, ніж нового обладнання, а встановлення займає менше часу.

Деякі нідерландські компанії вже постачають відновлені вітрові турбіни українським підприємствам. За попередніми оцінками, у найближчі роки в Нідерландах можуть демонтувати ще від 700 до 800 турбін, придатних для повторного використання.

Нагадаємо, на Одещині збудують три нові вітроелектростанції за підтримки британського інвестора Elementum Energy. Загальний обсяг інвестицій у ці проєкти становить близько 90 млн євро, що дозволить суттєво посилити енергонезалежність південних областей України.