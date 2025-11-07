Запланована подія 2

Добыча нефти в России выросла, но осталась ниже квоты ОПЕК+ на 70 000 баррелей

добыча нефти
Добыча сырой нефти в России в октябре несколько выросла / Shutterstock

Добыча сырой нефти в России в октябре несколько выросла, достигнув в среднем 9,41 миллиона баррелей в день, что на 43 тысячи баррелей больше, чем в сентябре. Однако, несмотря на рост, этот показатель остался ниже 70 000 баррелей от квоты ОПЕК+, включающей обязательства по компенсационному сокращению за предыдущее перепроизводство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Международное давление, усиленное новыми санкциями США против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", а также усилением атак украинских беспилотников на инфраструктуру РФ создает существенные препятствия для российского энергетического сектора.

Эксперты внимательно следят за данными о производстве, чтобы оценить реальное влияние международных ограничений на энергетическую промышленность страны-агрессора. Последние санкции США уже взорвали экспорт сырой нефти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в ключевых странах-покупателях — Индии, Китае и Турции — проявляют меньшую готовность принимать подпадающие под санкции российские баррели.

Между тем атаки со стороны Украины усилили давление на российский сектор переработки нефти, даже несмотря на попытки владельцев НПЗ поспешно ремонтировать поврежденную инфраструктуру.

Если Москва не сможет найти покупателей нефти у попавших под санкции производителей и будет испытывать трудности с восстановлением перерабатывающих мощностей, она будет вынуждена остановить добычу на некоторых месторождениях. Это чревато повреждением скважин, что будет иметь долгосрочные негативные последствия для добывающей способности.

Россия, являющаяся одним из крупнейших нарушителей соглашений ОПЕК+, согласилась на дополнительные сокращения для компенсации предыдущего перепроизводства. Октябрь был в последний месяц, когда Москва должна была сократить ежедневную добычу на 10 000 баррелей ниже основной квоты (9,49 млн баррелей), доводя необходимый уровень до 9,48 миллиона баррелей. Фактическая добыча (9,41 млн баррелей) оказалась даже ниже этого корректируемого целевого показателя.

Напомним, в конце октября сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.

Автор:
Татьяна Ковальчук