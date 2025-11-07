Видобуток нафти в Росії зріс, але залишився нижчим за квоту ОПЕК+ на 70 000 барелів

Видобуток сирої нафти в Росії у жовтні дещо зріс, досягнувши в середньому 9,41 мільйона барелів на день, що на 43 тисячі барелів більше, ніж у вересні. Однак, незважаючи на зростання, цей показник залишився нижчим на 70 000 барелів від квоти ОПЕК+, яка включає зобов'язання щодо компенсаційного скорочення за попереднє перевиробництво.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міжнародний тиск, посилений новими санкціями США проти нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", а також посиленням атак українських безпілотників на інфраструктуру РФ, створює суттєві перешкоди для російського енергетичного сектору.

Експерти уважно стежать за даними про виробництво, щоб оцінити реальний вплив міжнародних обмежень на енергетичну промисловість країни-агресора. Останні санкції США вже підірвали експорт сирої нафти, оскільки нафтопереробні заводи (НПЗ) у ключових країнах-покупцях — Індії, Китаї та Туреччині — виявляють меншу готовність приймати російські барелі, що підпадають під санкції.

Тим часом, атаки з боку України посилили тиск на російський сектор переробки нафти, навіть попри спроби власників НПЗ поспішно ремонтувати пошкоджену інфраструктуру.

Якщо Москва не зможе знайти покупців нафти у виробників, які потрапили під санкції, і матиме труднощі з відновленням переробних потужностей, вона буде змушена зупинити видобуток на деяких родовищах. Це загрожує пошкодженням свердловин, що матиме довгострокові негативні наслідки для видобувної спроможності.

Росія, яка є одним із найбільших порушників угод ОПЕК+, погодилася на додаткові скорочення для компенсації попереднього перевиробництва. Жовтень був останнім місяцем, коли Москва мала скоротити щоденний видобуток на 10 000 барелів нижче основної квоти (9,49 млн барелів), доводячи необхідний рівень до 9,48 мільйона барелів. Фактичний видобуток (9,41 млн барелів) виявився навіть нижчим за цей коригований цільовий показник.

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.