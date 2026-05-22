"Дочка" Укрзализныци запускает грузовой маршрут Франция — Украина
Дочерняя компания "Укрзализныци" — UZ Cargo Poland — расширила перечень логистических услуг и начала осуществлять перевозки между Францией и Украиной.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.
Первым грузом в новом направлении стали автобусы для городских перевозок, которые передают Киевской области как гуманитарную помощь от Парижа.
Перевозка организована в сотрудничестве с компаниями FORWARDIS и PKP LHS, а также с участием подразделений "Укрзализныци".
Маршрут доставки проходит через несколько стран:
- Франция;
- Германия;
- Польша;
- Украина.
В Польше на терминале Замосць Бортатиче автобусы перегружают на платформы пути стандарта 1520 мм, после чего груз направляется к терминалу "Киев-Лески".
Расширение логистических маршрутов позволяет Укрзализныци увеличивать присутствие на международном рынке перевозок и создавать новые транспортные решения для грузопотока между Украиной и странами Европы.
Ранее UZ Cargo Poland вместе с филиалом "Центр транспортного сервиса "Лески" запустили регулярный железнодорожный сервис между Румынией и Украиной. Новый маршрут ориентирован на перевозку грузов из портов Черного моря во внутренние станции Украины.