"Дочка" Укрзалізниці запускає вантажний маршрут Франція—Україна

Дочірня компанія "Укрзалізниці" — UZ Cargo Poland — розширила перелік логістичних послуг та почала здійснювати перевезення між Францією та Україною.

Першим вантажем на новому напрямку стали автобуси для міських перевезень, які передають Київській області як гуманітарну допомогу від Парижа.

Перевезення організоване у співпраці з компаніями FORWARDIS та PKP LHS, а також за участю підрозділів "Укрзалізниці".

Маршрут доставки проходить через кілька країн:

Франція;

Німеччина;

Польща;

Україна.

У Польщі на терміналі Замосць Бортатиче автобуси перевантажують на платформи колії стандарту 1520 мм, після чого вантаж прямує до термінала "Київ-Ліски".

Розширення логістичних маршрутів дозволяє "Укрзалізниці" збільшувати присутність на міжнародному ринку перевезень та створювати нові транспортні рішення для вантажопотоку між Україною та країнами Європи.

Раніше UZ Cargo Poland разом із філією "Центр транспортного сервісу "Ліски" запустили регулярний залізничний сервіс між Румунією та Україною. Новий маршрут орієнтований на перевезення вантажів із портів Чорного моря до внутрішніх станцій України.