Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Дочка" Укрзалізниці запускає вантажний маршрут Франція—Україна

Cargo Poland запускає вантажний маршрут Франція—Україна
Cargo Poland запускає вантажний маршрут Франція—Україна

Дочірня компанія "Укрзалізниці" — UZ Cargo Poland — розширила перелік логістичних послуг та почала здійснювати перевезення між Францією та Україною. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Першим вантажем на новому напрямку стали автобуси для міських перевезень, які передають Київській області як гуманітарну допомогу від Парижа.

Перевезення організоване у співпраці з компаніями FORWARDIS та PKP LHS, а також за участю підрозділів "Укрзалізниці".

Маршрут доставки проходить через кілька країн:

  • Франція;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Україна.

У Польщі на терміналі Замосць Бортатиче автобуси перевантажують на платформи колії стандарту 1520 мм, після чого вантаж прямує до термінала "Київ-Ліски".

Розширення логістичних маршрутів дозволяє "Укрзалізниці" збільшувати присутність на міжнародному ринку перевезень та створювати нові транспортні рішення для вантажопотоку між Україною та країнами Європи.

Раніше UZ Cargo Poland разом із філією "Центр транспортного сервісу "Ліски" запустили регулярний залізничний сервіс між Румунією та Україною. Новий маршрут орієнтований на перевезення вантажів із портів Чорного моря до внутрішніх станцій України.

Автор:
Тетяна Гойденко