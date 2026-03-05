Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Новости
Читати українською

Доллар приближается к отметке 44 грн и второй день устанавливает исторический максимум

Доллар приближается к отметке 44 грн / Depositphotos

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 6 марта на уровне 43,81 грн., что стало новым историческим максимумом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

Вчера Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,72 грн., что также стало новым историческим максимумом.

Напомним, в НБУ уверяют, что   ослабление гривны   в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

Татьяна Гойденко