Долар наближається до позначки 44 грн і другий день поспіль встановлює історичний максимум

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 березня на рівні 43,81 грн, що стало новим історичним максимумом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Вчора Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,72 грн, що також стало новим історичним максимумом.

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.