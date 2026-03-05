- Категорія
Долар наближається до позначки 44 грн і другий день поспіль встановлює історичний максимум
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 березня на рівні 43,81 грн, що стало новим історичним максимумом.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.
Вчора Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,72 грн, що також стало новим історичним максимумом.
Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.