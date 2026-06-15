Доллар в шаге от 45 гривен: с чем связаны резкие изменения в курсе

Вторая неделя июня запомнилась волатильным валютным курсом, ведь доллар подскочил на ≈60 копеек и вплотную приблизился к психологической отметке в 45 грн. Эксперты отмечают, что на рост валюты повлиял спрос, ощутимо превысивший предложение. Резкие изменения в курсе – это начало стремительной девальвации или контролируемое послабление – объясняет Delo.ua.

Как менялся курс валют на этой неделе

На прошлой неделе доллар несколько раз обновлял исторические рекорды, достигнув пика в 44,97 грн в четверг, 11 мая:

9 июня: доллар – 44,51 грн, евро – 51,35 грн;

10 июня: доллар – 44,84 грн, евро – 51,89 грн;

11 июня: доллар – 44,97 грн, евро – 51,89 грн;

12 июня: доллар – 44,92 грн, евро – 51,83 грн;

Отметим, что это курс по Национальному банку, а в обменных пунктах украинцы уже покупают доллар от 45 грн и выше.

В период 8-11 июня разрыв между спросом и предложением на межбанке составил около 15%, что явилось главным фактором роста курса, поясняет в комментарии Delo.ua директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время основной спрос на рынке формируют импортеры нефтепродуктов. К этому прилагаются и внешние факторы: война на Ближнем Востоке и колебания нефтяных котировок заставляют бизнес заблаговременно закрывать свои валютные потребности:

"В такой ситуации ключевую стабилизационную роль снова выполняет Национальный банк. Речь идет не об административном "удержании" курса, а об сглаживании чрезмерных колебаний. По нашим оценкам, на этой неделе объем интервенций НБУ может составить около $900 млн, а в случае усиления давления – приблизиться и к $1 млрд", – отмечает Лесовой.

На изменения курса реагируют обменники

За прошедшую неделю часть обменников превентивно повысила курс продажи доллара, в то время как курс покупки рос медленнее. В результате спрэд (разница между покупкой и продажей) в некоторых пунктах составлял до 1-1,2 грн.

Однако, как подчеркивает Лесовой, это, скорее, страховой шаг учреждений на случай краткосрочной волатильности. Очередей у касс нет, массового ажиотажа не наблюдается, а ситуация остается контролируемой. К тому же текущие уровни курса соответствуют бюджетным ориентирам.

Курс доллара на следующую неделю: прогноз эксперта

По мнению представителя Глобус Банка, на этой неделе спрос на валюту все еще будет преобладать, однако НБУ продолжит активные интервенции (ориентировочно $850-900 млн за неделю), что удержит рынок в состоянии "контролируемой изменчивости".

По прогнозам эксперта, на этой неделе не следует ожидать резких курсовых колебаний. Доллар будет оставаться в относительно узком коридоре, в то время как стоимость евро будет зависеть от динамики пары евро/доллар на глобальных рынках (в настоящее время она находится в пределах 1,15-1,18).

Прогноз основных показателей валютного рынка Тараса Лесового на 15-21 июня:

коридоры на межбанке: 44,40-45,10 грн/$, 51,00-52,50 грн/€;

коридоры на наличном рынке: 44,30-45,00 грн/$, 51,00-52,50 грн/€;

Эксперт отмечает, что ежедневные курсовые изменения будут незначительными, а разница между межбанком и наличным рынком останется минимальной.

В общем, средние недельные курсовые отклонения не превысят 1-1,5% от стартового курса понедельника. Так что оснований для панических настроений, которые могут спровоцировать резкий рост курса у населения пока нет, резюмирует Тарас Лесовой.

Напомним, что НБУ имеет возможности, чтобы влиять на курс гривны и специально ослаблять ее, однако такое решение имеет комплексные экономические последствия .

Искусственная девальвация национальной валюты может привести как к росту стоимости импорта и инфляции, так и стоимости обслуживания внешнего долга.