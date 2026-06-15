Долар за крок до 45 гривень: з чим пов’язані різкі зміни у курсі

Другий тиждень червня запам’ятався волатильним валютним курсом, адже долар підскочив на ≈60 копійок та впритул наблизився до психологічної позначки у 45 грн. Експерти зазначають, що на ріст валюти вплинув попит, який відчутно перевищив пропозицію. Різкі зміни у курсі – це початок стрімкої девальвації чи контрольване послаблення – пояснює Delo.ua .

Як змінювався курс валют цього тижня

Минулого тижня долар кілька разів оновлював історичні рекорди, досягнувши піку у 44,97 грн в четвер, 11 травня:

9 червня: долар – 44,51 грн, євро – 51,35 грн;

10 червня: долар – 44,84 грн, євро – 51,89 грн;

11 червня: долар – 44,97 грн, євро – 51,89 грн;

12 червня: долар – 44,92 грн, євро – 51,83 грн;

Зазначимо, що це курс згідно Національного банку, а у обмінних пунктах українці вже купують долар від 45 грн і вище.

У період 8-11 червня розрив між попитом і пропозицією на міжбанку становив близько 15%, що стало головним чинником зростання курсу, пояснює у коментарі Delo.ua директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності “Глобус банку” Тарас Лєсовий.

Експерт наголосив, що зараз основний попит на ринку формують імпортери нафтопродуктів. До цього додаються й зовнішні фактори: війна на Близькому Сході та коливання нафтових котирувань змушують бізнес завчасно закривати свої валютні потреби:

“У такій ситуації ключову стабілізаційну роль знову виконує Національний банк. Йдеться не про адміністративне "утримання" курсу, а про згладжування надмірних коливань. За нашими оцінками, цього тижня обсяг інтервенцій НБУ може становити близько $900 млн, а в разі посилення тиску – наблизитися й до $1 млрд”, – зазначає Лєсовий.

Як на зміни курсу реагують обмінники

За минулий тиждень частина обмінників превентивно підвищила курс продажу долара, тоді як курс купівлі зростав повільніше. У результаті спред (різниця між купівлею і продажем) у деяких пунктах становив до 1-1,2 грн.

Проте, як наголошує Лєсовий, це радше страховий крок установ на випадок короткострокової волатильності. Черг біля кас немає, масового ажіотажу не спостерігається, а ситуація залишається контрольованою. До того ж, поточні рівні курсу відповідають бюджетним орієнтирам.

Курс долара на наступний тиждень: прогноз експерта

На думку представника Глобус Банку, цього тижня попит на валюту все ще переважатиме пропозицію, проте НБУ продовжить активні інтервенції (орієнтовно $850-900 млн за тиждень), що втримає ринок у стані “контрольованої мінливості”.

За прогнозами експерта, цього тижня не варто очікувати різких курсових коливань. Долар залишатиметься у відносно вузькому коридорі, тоді як вартість євро залежатиме від динаміки пари євро/долар на глобальних ринках (нині вона перебуває в межах 1,15-1,18).

Прогноз основних показників валютного ринку Тараса Лєсового на 15-21 червня:

коридори на міжбанку: 44,40-45,10 грн/$, 51,00-52,50 грн/€;

коридори на готівковому ринку: 44,30-45,00 грн/$, 51,00-52,50 грн/€;

Експерт наголошує, що щоденні курсові зміни будуть незначними, а різниця між міжбанком і готівковим ринком залишиться мінімальною.

Загалом середні тижневі курсові відхилення не перевищать 1-1,5% від стартового курсу понеділка. Тож підстав для панічних настроїв, які можуть спровокувати різкий ріст курсу у населення наразі немає, резюмує Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, що НБУ має можливості щоб впливати на курс гривні та спеціально послаблювати її, проте таке рішення має комплексні економічні наслідки.

Штучна девальвація національної валюти може як призвести до зростання вартості імпорту та інфляції, так і вартості обслуговування зовнішнього боргу.