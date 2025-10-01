Доля долларов в казнах иностранных центральных банков снизилась до 30-летнего минимума

Доля долларов США в казнах иностранных центральных банков достигла самого низкого уровня с 1995 года. Снижение обусловлено резким падением курса американской валюты, а не сокращением объемов долларовых активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в период с апреля по июнь доля долларов США в международных резервах снизилась до 56,3%. Это падение составляет почти 1,5 процентных пункта по сравнению с первым кварталом и является самым низким уровнем за три десятилетия.

Причины падения доли доллара

Отчет МВФ, опубликованный 1 октября, подтверждает, что причиной снижения колебания обменных курсов: "Влияние обменного курса обусловило почти все снижение доли американской валюты в валютных резервах во втором квартале".

Исследователи фонда, среди которых Гленн Квенде, Эрин Нефью и Карлос Санчес-Муньос, подсчитали, что колебания валютных курсов обусловили около 92% падения.

Поскольку центральные банки отчитываются о своих валютных резервах МВФ в долларах, колебания обменных курсов влияют на стоимость базовых резервов. Часто эти колебания относительно незначительны в определенном квартале. Но между апрелем и июнем доллар упал на 9% по отношению к евро, на 11% по отношению к швейцарскому франку и на 6% по отношению к фунту стерлингов.

Воздействие на другие валюты и объемы

Несмотря на падение доли доллара, общий объем выделенных валютных резервов по состоянию на второй квартал составил $12,03 триллиона. На валютных рынках ежедневный объем сделок достигает $9,6 триллиона.

Остальные валюты, напротив, выросли. Доля евро выросла до 21% — наибольшего показателя с 2021 года, даже несмотря на то, что совокупные резервы единой европейской валюты снизились во втором квартале. Фунт стерлингов также увеличил свою долю в мировых резервах.

Напомним, в апреле а мериканский доллар опустился до самого низкого уровня за последние шесть месяцев, что стало следствием растущего беспокойства инвесторов из-за противоречивой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа.