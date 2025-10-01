Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Частка доларів у скарбницях іноземних центральних банків знизилась до 30-річного мінімуму

Freepik

Частка доларів США у скарбницях іноземних центральних банків досягла найнижчого рівня з 1995 року. Зниження зумовлене різким падінням курсу американської валюти, а не скороченням обсягів доларових активів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у період з квітня по червень частка доларів США у міжнародних резервах знизилася до 56,3%. Це падіння становить майже 1,5 процентних пункти порівняно з першим кварталом і є найнижчим рівнем за три десятиліття.

Причини падіння частки долара

Звіт МВФ, опублікований 1 жовтня, підтверджує, що причиною зниження є коливання обмінних курсів: "Вплив обмінного курсу зумовив майже все зниження частки американської валюти в валютних резервах у другому кварталі".

Дослідники фонду, серед яких Глен Квенде, Ерін Неф'ю та Карлос Санчес-Муньос, підрахували, що коливання валютних курсів зумовили близько 92% падіння.

Оскільки центральні банки звітують про свої валютні резерви МВФ у доларах, коливання обмінних курсів впливають на вартість базових резервів. Часто ці коливання є відносно незначними в певному кварталі. Але між квітнем і червнем долар впав на 9% відносно євро, на 11% відносно швейцарського франка та на 6% відносно фунта стерлінгів.

Вплив на інші валюти та обсяги

Незважаючи на падіння частки долара, загальний обсяг виділених валютних резервів станом на другий квартал становив $12,03 трильйона. На валютних ринках щоденний обсяг операцій сягає $9,6 трильйона.

Інші валюти, навпаки, зросли. Частка євро зросла до 21% — найбільшого показника з 2021 року, навіть попри те, що сукупні резерви єдиної європейської валюти зменшилися у другому кварталі. Фунт стерлінгів також збільшив свою частку у світових резервах.

Нагадаємо, у квітні американський долар опустився до найнижчого рівня за останні шість місяців, що стало наслідком зростаючого занепокоєння інвесторів через суперечливу тарифну політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Автор:
Тетяна Ковальчук