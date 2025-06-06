Українці стали менше купувати долари: попит на євро стабільно зростає

Чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні цього року суттєво знизився, перш за все за рахунок зменшення інтересу населення до долара.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, регулятор спостерігає протягом останніх місяців зменшення попиту на готівкову валюту. Гелетій підкреслив , що зменшення попиту було більшим на долари.

"З урахуванням поточної ситуації з торговельною політикою в США, зі збільшенням безробіття, ми спостерігаємо, що зменшується попит на американські активи", - наголосив заступник голови НБУ.

Він зазначив, що якщо у квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то нині він знизився до $10 млн.

"В євро ми такого не спостерігаємо, бо чистий попит становить EUR190 млн. Люди продовжують купувати євро, але це невеликі обсяги якщо порівнювати з початком року", - повідомив Гелетій.

Він нагадав, що на початку року чистий попит на долар становив близько $900 млн, а на євро EUR365 млн.

"Люди диверсифікують і вкладають в євро, але знову ж таки, це суми не матеріальні для нашого ринку", - сказав він.

Згідно зі статистикою НБУ, в травні чиста купівля населенням валюти збільшилася до $280 млн зі $188 млн у квітні, в той же час це суттєво менше ніж в березні ($642 млн) та січні (1,29 млрд), а також у травні минулого року ($972 млн).

Більше того, в травні цього року вперше з серпня 2023 року населення більше продало безготівкової валюти, ніж купило – на $32 млн, тоді як ще у січні негативне сальдо складало $189 млн, у березні – $77 млн, а квітні – $2 млн.

Україна планує перейти з долара на євро як основну валюту

У певний момент після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту – з долара на євро.

За словами заступника голови правління НБУ Сергія Ніколайчука, наразі долар США є курсоутворювальною валютою для центробанка. Більшість показників, якими оперує НБУ, обліковуються в доларах.

"Але наше майбутнє – членство в Євросоюзі. Набуваючи його ми зобов’язуємось у ще більш далекому майбутньому перейти на євро. Коли ми будемо в ЄС, звичайно, основні наші показники зовнішнього сектора обліковуватимуться в євро", – запевняє Ніколайчук.

Що буде з курсом у червні

За прогнозами експертів, у червні очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.

Травень для курсу гривні щодо долара минув відносно стабільно: на міжбанку курс навіть трохи знизився — з 41,56 до 41,52 грн за долар, а на готівковому ринку — з 41,72 до 41,70 грн. Натомість пара гривня/євро демонструвала помітніші коливання.