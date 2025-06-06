Украинцы стали меньше покупать доллары: спрос на евро стабильно растет

Чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае этого года существенно снизился, прежде всего, за счет уменьшения интереса населения к доллару.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, регулятор наблюдает за последние месяцы уменьшение спроса на наличную валюту. Гелетий подчеркнул, что уменьшение спроса было больше на доллары.

"С учетом текущей ситуации с торговой политикой в США, с увеличением безработицы мы наблюдаем, что уменьшается спрос на американские активы", — подчеркнул замглавы НБУ.

Он отметил, что если в апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, то сейчас он снизился до $10 млн.

"В евро мы такого не наблюдаем, потому что чистый спрос составляет EUR190 млн. Люди продолжают покупать евро, но это небольшие объемы, если сравнивать с началом года", — сообщил Гелетий.

Он напомнил, что в начале года чистый спрос на доллар составил около $900 млн., а на евро EUR365 млн.

"Люди диверсифицируют и вкладывают в евро, но опять же это суммы не материальны для нашего рынка", — сказал он.

Согласно статистике НБУ, в мае чистая покупка населением валюты увеличилась до $280 млн со $188 млн в апреле, в то же время это значительно меньше, чем в марте ($642 млн) и январе (1,29 млрд), а также в мае прошлого года ($972 млн).

Более того, в мае этого года впервые с августа 2023 г. население больше продало безналичной валюты, чем купило – на $32 млн, тогда как еще в январе отрицательное сальдо составляло $189 млн, в марте – $77 млн, а в апреле – $2 млн.

Украина планирует перейти с доллара на евро как основную валюту

В определенный момент после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту – с доллара на евро.

По словам заместителя председателя правления НБУ Сергея Николаевчука , сейчас доллар США есть курсообразующей валютой для центробанка. Большинство показателей, которыми оперирует НБУ, учитываются в долларах.

"Но наше будущее – членство в Евросоюзе. Приобретая его мы обязуемся в еще более далеком будущем перейти на евро. Когда мы будем в ЕС, конечно, основные наши показатели внешнего сектора будут учитываться в евро" , – уверяет Николайчук .

Что будет с курсом в июне

По прогнозам экспертов, в июне ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3–42,9 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро.

Май для курса гривни по отношению к доллару прошел относительно стабильно: на межбанке курс даже немного снизился — с 41,56 до 41,52 грн за доллар, а на наличном рынке — с 41,72 до 41,70 грн.