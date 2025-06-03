Спрос на валюту снижается: сколько долларов купили украинцы в мае

В мае 2025 украинцы купили валюты больше, чем продали, однако общий спрос остался низким. Чистая покупка составила 248 млн долларов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

Сколько продали и купили долларов в мае

В мае 2025 года украинцы продали банкам наличную и безналичную валюту на 1,86 млрд долл , а приобрели – на 2,11 млрд долл. Таким образом, чистая покупка валюты составила 248 млн долл.

Этот показатель вырос на 58,5 млн долл. по сравнению с апрелем, когда объем покупки составил всего 189,5 млн долл.

В общей сложности с начала года покупка превысила продажу на 3,59 млрд долл.

Каков был курс доллара в апреле

В начале мая официальный курс доллара составил 39,51 грн, а в конце – 41,52 грн.

Следовательно, за месяц он вырос на 2 коп.

Что будет с курсом в июне

По прогнозам экспертов, в июне ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3–42,9 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро.

Май для курса гривны по отношению к доллару прошел относительно стабильно: на межбанке курс даже немного снизился — с 41,56 до 41,52 грн за доллар, а на наличном рынке — с 41,72 до 41,70 грн. Пара гривна/евро демонстрировала заметные колебания.