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Попит на валюту знижується: скільки доларів купили українці в травні

долар
Купівля доларів українцями у травні 2025. / Freepik

У травні 2025 року українці купили валюти більше, ніж продали, однак загальний попит залишився низьким. Чиста купівля склала 248 млн доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Скільки продали та купили доларів у травні

У травні 2025 року українці продали банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,86 млрд дол., а придбали — на 2,11 млрд доларів. Таким чином, чиста купівля валюти склала 248 млн доларів.

Цей показник зріс на 58,5 млн доларів у порівнянні з квітнем, коли обсяг купівлі становив лише 189,5 млн доларів.

 Загалом від початку року купівля перевищила продаж на 3,59 млрд доларів.

Фото 2 — Попит на валюту знижується: скільки доларів купили українці в травні

Який був курс долара в квітні

На початку травня офіційний курс долара становив 39,51 грн, а наприкінці — 41,52 грн.

Фото 3 — Попит на валюту знижується: скільки доларів купили українці в травні

Отже, за місяць він зріс на 2 коп.

Фото 4 — Попит на валюту знижується: скільки доларів купили українці в травні

Що буде з курсом у червні

За прогнозами експертів, у червні очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.

Травень для курсу гривні щодо долара минув відносно стабільно: на міжбанку курс навіть трохи знизився — з 41,56 до 41,52 грн за долар, а на готівковому ринку — з 41,72 до 41,70 грн. Натомість пара гривня/євро демонструвала помітніші коливання.

Автор:
Ольга Опенько