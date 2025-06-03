Курс валют на 3 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на 43 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 03.06.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,62 грн (+10 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,50 грн (+43 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,15 грн (+8 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,36/47,55 грн Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,17/41,77 46,90/47,90 Ощадбанк 41,30/41,80 47,05/47,95 10,80/11,25 ПУМБ 41,30/41,90 46,80/47,50 10,93/11,23 Укргазбанк 41,30/41,80 47,05/47,95 10,50/11,30 Райффайзен 41,54/41,80 47,10/47,95

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.