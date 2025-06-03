- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 3 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на 43 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 03.06.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,62 грн (+10 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,50 грн (+43 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,15 грн (+8 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,45 грн
|Євро
|47,36/47,55 грн
|Злотий
|11,05/11,15 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,17/41,77
|46,90/47,90
|Ощадбанк
|41,30/41,80
|47,05/47,95
|10,80/11,25
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,80/47,50
|10,93/11,23
|Укргазбанк
|41,30/41,80
|47,05/47,95
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,54/41,80
|47,10/47,95
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.