Курс валют на 3 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, а евро подорожало на 43 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.06.2025 (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,62 грн (+10 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,50 грн (+43 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,15 грн (+8 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,36/47,55 грн Злотый 11,05/11,15 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,17/41,77 46,90/47,90 Ощадбанк 41,30/41,80 47,05/47,95 10,80/11,25 ПУМБ 41,30/41,90 46,80/47,50 10,93/11,23 Укргазбанк 41,30/41,80 47,05/47,95 10,50/11,30 Райффайзен 41,54/41,80 47,10/47,95

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.