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Курс валют на 3 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, а евро подорожало на 43 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.06.2025 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,62 грн (+10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,50 грн (+43 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,15 грн (+8 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,36/47,55 грн
|Злотый
|11,05/11,15 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,17/41,77
|46,90/47,90
|Ощадбанк
|41,30/41,80
|47,05/47,95
|10,80/11,25
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,80/47,50
|10,93/11,23
|Укргазбанк
|41,30/41,80
|47,05/47,95
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,54/41,80
|47,10/47,95
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.