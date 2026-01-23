Доля отечественного оружия и техники в закупках Минобороны выросла до 82%

В 2025 году Министерство обороны Украины существенно увеличило закупки отечественной продукции: доля украинского оружия, техники и боеприпасов в контрактах Агентства оборонных закупок ГОТ выросла до 82%, в то время как импорт сократился до 18%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

В 2025 году объем контрактов с украинскими производителями достиг почти 430 млрд. грн. Такой подход позволяет украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса масштабировать производство, быстрее внедрять инновации и поставлять войску решения, адаптированные к нуждам фронта, уменьшая зависимость от импорта.

"Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям масштабироваться, быстрее внедрять инновации и поставлять войску решения, адаптированные к реальным потребностям фронта, уменьшая зависимость от внешних поставок", - отметил директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.

Импортные закупки военного назначения за год сократились с 54 до 18%, что создает предпосылки для устойчивого развития отечественного производства.

На 2026 год Агентство оборонных закупок планирует усовершенствовать подход к контрактовке: при выборе поставщиков будут учитываться локализация производства, диверсификация поставок и другие критерии, обеспечивающие стабильность и бесперебойность обеспечения Вооруженных Сил.

С 1 января 2026 года вступает в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.