Частка вітчизняної зброї та техніки у закупівлях Міноборони зросла до 82%

Міноборони
Українські виробники отримали майже 430 млрд грн від держави / Міноборони

У 2025 році Міністерство оборони України суттєво збільшило закупівлі вітчизняної продукції: частка української зброї, техніки та боєприпасів у контрактах Агенції оборонних закупівель ДОТ зросла до 82%, тоді як імпорт скоротився до 18%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У 2025 році обсяг контрактів із українськими виробниками досяг майже 430 млрд грн. Такий підхід дозволяє українським підприємствам оборонно-промислового комплексу масштабувати виробництво, швидше впроваджувати інновації та постачати війську рішення, адаптовані до потреб фронту, водночас зменшуючи залежність від імпорту.

"Орієнтація на внутрішній ринок дозволяє виробникам масштабуватися, швидше впроваджувати інновації та постачати війську рішення, адаптовані до реальних потреб фронту, водночас зменшуючи залежність від зовнішніх постачань", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Імпортні закупівлі військового призначення за рік скоротилися з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку вітчизняного виробництва.

На 2026 рік Агенція оборонних закупівель планує вдосконалити підхід до контрактування: під час вибору постачальників будуть враховувати локалізацію виробництва, диверсифікацію постачання та інші критерії, що забезпечать стабільність і безперебійність забезпечення Збройних Сил.

Додамо, з 1 січня 2026 року вступає в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.

Автор:
Тетяна Гойденко