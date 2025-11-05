Доля промышленных компаний, внедряющих инновации, за три года выросла в 2,5 раза

Доля промышленных компаний в Украине, внедряющих инновации, выросла с 6,2% в 2021 году до 15,5% в 2024-м, то есть в 2,5 раза. Об этом шла речь во время состоявшегося 4 ноября онлайн-воркшопа Ukrainian Workshop for Dutch Business on Investment.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Целью воркшопа стало представление новых инвестиционных возможностей, которые открываются в рамках послевоенного обновления и развитие партнерства между украинскими и нидерландскими компаниями. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, инвестиционных фондов, правительственных структур и отраслевых ассоциаций обеих стран.

" Украина открыта для инвестиций. Несмотря на войну, наша экономика трансформируется. Мы переходим от сырьевой модели к инвестиционно-инновационной, делая ставку на энергетику, промышленность, логистику, агросектор и технологии. И именно сейчас время бизнеса присоединяться к инвестированию в украинские проекты ", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Экономика показывает устойчивость

По словам Карташова, Украина демонстрирует стабильный экономический рост даже в условиях войны:

в августе 2025 года ВВП вырос на 5,3%, в сентябре – на 4%;

инфляция снизилась до 6,4%;

Государство также продолжает внедрять реформы, направленные на прозрачность и соответствие европейским стандартам:

продолжается реформа государственного инвестиционного менеджмента (PIM), согласующая планирование и мониторинг инвестиционных проектов с практиками ЕС;

расширяются возможности приватизации - более 30 предприятий уже передано Фонду госимущества, еще около тысячи активов готовятся к продаже;

действуют государственные программы поддержки бизнеса: "5-7-9%", индустриальные парки, закон о значительных инвестициях (€12 млн+), программа "Made in Ukraine".

Особое внимание во время воркшопа было уделено сотрудничеству с Нидерландами в сфере водного менеджмента, агропродовольственного производства, возобновляемой энергетики, логистики и медицины.

В 2025 году правительство Нидерландов выделило дополнительные €30 млн в рамках Ukraine Partnership Facility (UPF) для совместных украинско-нидерландских проектов в водном хозяйстве, агросекторе, логистике и здравоохранении.

Украинская сторона пригласила нидерландские компании рассматривать возможности локализации производства, создания совместных предприятий и развития государственно-частного партнерства в секторах послевоенного обновления и зеленой трансформации.

Мероприятие было организовано Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с UkraineInvest и Киевской школой экономики при поддержке правительства Нидерландов, Посольства Королевства Нидерландов в Украине и RVO (Netherlands Enterprise Agency).

Верховная Рада Украины 4 ноября приняла в первом чтении законопроекты, которым вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о компенсации инвестиций через налоги. Эти законопроекты запускают модель компенсации инвестиций через налоги, что будет стимулировать бизнес отходить от сырьевой модели и инвестировать в развитие перерабатывающей промышленности.