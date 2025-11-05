Частка промислових компаній, що впроваджують інновації, за три роки зросла в 2,5 раза

Частка промислових компаній в Україні, які впроваджують інновації, зросла з 6,2% у 2021 році до 15,5% у 2024-му, тобто в 2,5 раза. Про це йшлося під час онлайн-воркшопу Ukrainian Workshop for Dutch Business on Investment, що відбувся 4 листопада.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Метою воркшопу стало представлення нових інвестиційних можливостей, які відкриваються у межах післявоєнного відновлення, та розвиток партнерства між українськими й нідерландськими компаніями. У заході взяли участь представники бізнесу, інвестиційних фондів, урядових структур і галузевих асоціацій обох країн.

"Україна відкрита для інвестицій. Попри війну, наша економіка трансформується. Ми переходимо від сировинної моделі до інвестиційно-інноваційної, роблячи ставку на енергетику, промисловість, логістику, агросектор і технології. І саме зараз час бізнесу долучатися до інвестування в українські проєкти", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов.

Економіка демонструє стійкість

За словами Карташова, Україна демонструє стабільне економічне зростання навіть в умовах війни:

у серпні 2025 року ВВП зріс на 5,3%, у вересні — на 4%;

інфляція знизилась до 6,4%;

частка інноваційних промислових компаній зросла більш ніж удвічі — з 6,2% у 2021 до 15,5% у 2024 році.

Держава також продовжує впроваджувати реформи, спрямовані на прозорість і відповідність європейським стандартам:

триває реформа державного інвестиційного менеджменту (PIM), що узгоджує планування та моніторинг інвестиційних проєктів із практиками ЄС;

розширюються можливості приватизації — понад 30 підприємств уже передано Фонду держмайна, ще близько тисячі активів готуються до продажу;

діють державні програми підтримки бізнесу: "5-7-9%", індустріальні парки, закон про значні інвестиції (€12 млн+), програма "Made in Ukraine".

Особливу увагу під час воркшопу було приділено співпраці з Нідерландами у сферах водного менеджменту, агропродовольчого виробництва, відновлюваної енергетики, логістики та медицини.

У 2025 році уряд Нідерландів виділив додаткові €30 млн у межах Ukraine Partnership Facility (UPF) для спільних українсько-нідерландських проєктів у водному господарстві, агросекторі, логістиці та охороні здоров’я.

Українська сторона запросила нідерландські компанії розглядати можливості локалізації виробництва, створення спільних підприємств і розвитку державно-приватного партнерства у секторах післявоєнного відновлення та зеленої трансформації.

Зауважимо, що захід був організований Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з UkraineInvest і Київською школою економіки за підтримки уряду Нідерландів, Посольства Королівства Нідерландів в Україні та RVO (Netherlands Enterprise Agency).

Додамо, Верховна Рада України 4 листопада прийняла у першому читанні законопроєкти, яким вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів щодо компенсації інвестицій через податки. Ці законопроєкти запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості.