Новости
Доля России в импорте нефти в Индию упала до минимума с 2022 года: кто основные экспортеры

танкер
Индия снизила закупки российской нефти. / Depositphotos

В январе доля российской нефти в общем импорте Индии снизилась до 21,2%. Это самый маленький показатель с октября 2022 года. Объем поставок составил около 1,1 миллиона баррелей в день, что на 23,5% меньше декабрьских показателей и на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно зафиксирован рост импорта сырья из стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Основными факторами сокращения закупок стали западные санкции и условия торгового соглашения между Нью-Дели и Вашингтоном. В рамках договоренностей США снизили тарифную ставку для Индии до 18% и отменили 25% штрафную пошлину в обмен на обязательство прекратить закупки сырья у РФ.

"Февральские показатели могут показаться несколько ниже сроков, поскольку некоторые грузы, доставленные в конце месяца, разгружаются в следующем месяце" - отмечает Сумит Ритола, ведущий аналитик компании Kpler.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение среднесуточного импорта из РФ до 1-1,2 миллиона баррелей в феврале и до 800 000 баррелей в марте. Китай официально заменил Индию как основное направление для экспорта русской морской нефти.

Изменение источников снабжения

Для компенсации российских объемов индийские нефтеперерабатывающие заводы перешли на сырье с Ближнего Востока, Южной Америки и западных стран.

  • Ближний Восток – доля в импорте возросла до 55%;
  • Латинская Америка – объемы достигли 12-месячного максимума (около 10%);
  • ОПЕК – совокупная доля в импорте Индии достигла 11-месячного пика.

"Данные с начала февраля уже показывают, что Саудовская Аравия вернула себе позицию ведущего поставщика Индии, а импорт достиг нового исторического максимума", - подчеркивает Ритола.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в апреле и могут воздерживаться от таких соглашений и далее, чтобы поспособствовать заключению торгового соглашения с США, давящим на Нью-Дели об отказе от нефти из РФ.

Автор:
Татьяна Ковальчук