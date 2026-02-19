Частка Росії в імпорті нафти до Індії впала до мінімуму з 2022 року: хто основні експортери

У січні частка російської нафти в загальному імпорті Індії знизилася до 21,2%. Це найменший показник з жовтня 2022 року. Обсяг поставок склав близько 1,1 мільйона барелів на день, що на 23,5% менше грудневих показників і на третину менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.Одночасно зафіксовано зростання імпорту сировини з країн Близького Сходу та Латинської Америки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Основними факторами скорочення закупівель стали західні санкції та умови торговельної угоди між Нью-Делі та Вашингтоном. В межах домовленостей США знизили тарифну ставку для Індії до 18% і скасували 25% штрафне мито в обмін на зобов’язання припинити закупівлі сировини в РФ.

"Лютневі показники можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки деякі вантажі, що доставлені наприкінці місяця, розвантажуються наступного місяця" — зазначає Суміт Рітола, провідний аналітик компанії Kpler.

Аналітики прогнозують подальше зниження середньодобового імпорту з РФ до 1-1,2 мільйона барелів у лютому та до 800 000 барелів у березні. Китай офіційно замінив Індію як головний напрямок для експорту російської морської нафти.

Зміна джерел постачання

Для компенсації російських обсягів індійські нафтопереробні заводи перейшли на сировину з Близького Сходу, Південної Америки та західних країн.

Близький Схід — частка в імпорті зросла до 55%;

Латинська Америка — обсяги досягли 12-місячного максимуму (близько 10%);

ОПЕК — сукупна частка в імпорті Індії досягла 11-місячного піку.

"Дані з початку лютого вже показують, що Саудівська Аравія повернула собі позицію провідного постачальника Індії, а імпорт досяг нового історичного максимуму" — підкреслює Рітола.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та можуть утримуватися від таких угод і надалі, щоб посприяти укладенню торговельної угоди зі США, які тиснуть на Нью-Делі щодо відмови від нафти з РФ.