Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Частка Росії в імпорті нафти до Індії впала до мінімуму з 2022 року: хто основні експортери

танкер
Індія знизила закупівлі російської нафти. / Depositphotos

У січні частка російської нафти в загальному імпорті Індії знизилася до 21,2%. Це найменший показник з жовтня 2022 року. Обсяг поставок склав близько 1,1 мільйона барелів на день, що на 23,5% менше грудневих показників і на третину менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.Одночасно зафіксовано зростання імпорту сировини з країн Близького Сходу та Латинської Америки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Основними факторами скорочення закупівель стали західні санкції та умови торговельної угоди між Нью-Делі та Вашингтоном. В межах домовленостей США знизили тарифну ставку для Індії до 18% і скасували 25% штрафне мито в обмін на зобов’язання припинити закупівлі сировини в РФ.

"Лютневі показники можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки деякі вантажі, що доставлені наприкінці місяця, розвантажуються наступного місяця" — зазначає Суміт Рітола, провідний аналітик компанії Kpler.

Аналітики прогнозують подальше зниження середньодобового імпорту з РФ до 1-1,2 мільйона барелів у лютому та до 800 000 барелів у березні. Китай офіційно замінив Індію як головний напрямок для експорту російської морської нафти.

Зміна джерел постачання

Для компенсації російських обсягів індійські нафтопереробні заводи перейшли на сировину з Близького Сходу, Південної Америки та західних країн.

  • Близький Схід — частка в імпорті зросла до 55%; 
  • Латинська Америка — обсяги досягли 12-місячного максимуму (близько 10%); 
  • ОПЕК — сукупна частка в імпорті Індії досягла 11-місячного піку.

"Дані з початку лютого вже показують, що Саудівська Аравія повернула собі позицію провідного постачальника Індії, а імпорт досяг нового історичного максимуму" — підкреслює Рітола.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та можуть утримуватися від таких угод і надалі, щоб посприяти укладенню торговельної угоди зі США, які тиснуть на Нью-Делі щодо відмови від нафти з РФ.

Автор:
Тетяна Ковальчук