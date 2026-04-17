Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года

В Украине продолжаются массовые ремонты дорог
Во всех регионах Украины идет активное восстановление дорожного покрытия на трассах государственного значения. С начала года дорожные службы уже ликвидировали более 4,2 млн м² повреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Основную часть работ специалисты выполняют методом заключения крупных карт. Это позволяет оперативно устранять значительные повреждения.

Результаты за прошедшие сутки

В течение 16 апреля дорожники восстановили 193 тыс. м² полотна. Ремонты охватили 17 международных дорог и ряд участков национальных трасс.

К выполнению задач было привлечено 190 бригад, в состав которых вошли около двух тысяч специалистов.

Наибольшие объемы работ зафиксированы на следующих международных дорогах:

  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 15,7 тыс. м²;
  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (через г. Винницу) – 9,8 тыс. м²;
  • М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) – 8,1 тыс. м²;
  • М-05 Киев – Одесса – 7,8 тыс. м².

Планы на текущие сутки

Сегодня 17 апреля текущие ремонты продолжаются на основных государственных дорогах во всех областях страны.

При благоприятных погодных условиях к работам планируется привлечь 192 бригады.

Водителей просят быть максимально внимательными в зонах проведения дорожных работ и заблаговременно снижать скорость, соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также сохранять безопасную дистанцию.

Фото 2 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 3 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 4 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 5 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 6 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 7 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 8 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года
Фото 9 — Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года

Напомним, в сутки 13 апреля отремонтировано 91 тыс. м² дорожного полотна, работы проводились на международных и национальных трассах с привлечением около 1100 дорожников.

Автор:
Татьяна Бессараб