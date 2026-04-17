Дорожники восстановили более 4 млн м² покрытия на гострассах с начала года

Во всех регионах Украины идет активное восстановление дорожного покрытия на трассах государственного значения. С начала года дорожные службы уже ликвидировали более 4,2 млн м² повреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Основную часть работ специалисты выполняют методом заключения крупных карт. Это позволяет оперативно устранять значительные повреждения.

Результаты за прошедшие сутки

В течение 16 апреля дорожники восстановили 193 тыс. м² полотна. Ремонты охватили 17 международных дорог и ряд участков национальных трасс.

К выполнению задач было привлечено 190 бригад, в состав которых вошли около двух тысяч специалистов.

Наибольшие объемы работ зафиксированы на следующих международных дорогах:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 15,7 тыс. м²;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (через г. Винницу) – 9,8 тыс. м²;

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) – 8,1 тыс. м²;

М-05 Киев – Одесса – 7,8 тыс. м².

Планы на текущие сутки

Сегодня 17 апреля текущие ремонты продолжаются на основных государственных дорогах во всех областях страны.

При благоприятных погодных условиях к работам планируется привлечь 192 бригады.

Водителей просят быть максимально внимательными в зонах проведения дорожных работ и заблаговременно снижать скорость, соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также сохранять безопасную дистанцию.

Напомним, в сутки 13 апреля отремонтировано 91 тыс. м² дорожного полотна, работы проводились на международных и национальных трассах с привлечением около 1100 дорожников.