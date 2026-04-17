Дорожники відновили понад 4 млн м² покриття на держтрасах з початку року

В Україні тривають масові ремонти доріг
В Україні тривають масові ремонти доріг / Агентство відновлення

В усіх регіонах України триває активне відновлення дорожнього покриття на трасах державного значення. З початку року дорожні служби вже ліквідували понад 4,2 млн м² пошкоджень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Основну частину робіт фахівці виконують методом укладання великих карт. Це дозволяє оперативно усувати значні пошкодження.

Результати за минулу добу

Протягом 16 квітня дорожники відновили 193 тис. м² полотна. Ремонти охопили 17 міжнародних автошляхів та низку ділянок національних трас.

До виконання завдань було залучено 190 бригад, до складу яких увійшли майже дві тисячі фахівців.

Найбільші обсяги робіт зафіксовано на таких міжнародних дорогах:

  • М-03 Київ — Харків — Довжанський — 15,7 тис. м²;
  • М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (через м. Вінницю) — 9,8 тис. м²;
  • М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) — 8,1 тис. м²;
  • М-05 Київ — Одеса — 7,8 тис. м².

Плани на поточну добу 

Сьогодні, 17 квітня, поточні ремонти продовжуються на основних державних дорогах у всіх областях країни.

За сприятливих погодних умов до робіт планують залучити 192 бригади.

Водіїв просять бути максимально уважними в зонах проведення дорожніх робіт, та завчасно знижувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також зберігати безпечну дистанцію.

Нагадаємо, за добу 13 квітня відремонтовано 91 тис. м² дорожнього полотна, роботи проводилися на міжнародних і національних трасах із залученням близько 1100 дорожників.

Тетяна Бесараб