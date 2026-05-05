Дорожные работы в Украине: к июню планируется выйти на 10-12 млн кв. м ремонта

В Украине продолжаются масштабные работы по ремонту автомобильных дорог. По состоянию на сегодняшний день уже восстановлено 8,5 млн кв. м покрытия, а к 1 июня планируется выйти минимум на 10 млн кв. м с потенциальным увеличением до 12 млн кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Ремонт дорог ускоряется

В Украине состоялось совещание по ремонту автомобильных дорог с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, а также министров Михаила Федорова и Сергея Марченко.

По данным правительства, дорожные работы продолжаются по всей стране. Ежедневно в них задействовано 203 бригады – около 2 тысяч работников. На сегодня уже выполнено 8,5 млн кв. м ремонтных работ. Основные работы на международных трассах завершились 1 мая.

До 1 июня планируется отремонтировать не менее 10 млн кв. м дорог, с возможным увеличением размеров до 12 млн кв. м, что составляет около 45% годового плана.

Последующие темпы выполнения работ зависят от финансирования. Правительство уже предусмотрело соответствующие средства, а Министерство развития совместно с Агентством восстановления дополнительно работает над привлечением ресурсов в рамках Единого проектного портфеля публичных инвестиций. Это должно позволить нарастить объемы ремонта.

Отдельное внимание уделяется прифронтовым регионам, где работы уже продолжаются и расширяются.

Обсуждается также подход к софинансированию ремонта местных дорог вместе с общинами и областными военными администрациями. После консультаций, Министерство развития подготовит соответствующие изменения для рассмотрения правительством.

Напомним, к 1 мая завершены основные дорожные работы на трассах международного значения. Процесс восстановления дорожного покрытия начали в феврале и проделали с опережением графика. Фактически выполнены ремонты более чем на 7,3 млн кв. м – это 104% от запланированного.