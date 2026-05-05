Дорожні роботи в Україні: до червня планують вийти на 10–12 млн кв. м ремонту

Скільки доріг відремонтовано в Україні? / Агентство відновлення

В Україні тривають масштабні роботи з ремонту автомобільних доріг. Станом на зараз вже відновлено 8,5 млн кв. м покриття, а до 1 червня планується вийти щонайменше на 10 млн кв. м із потенційним збільшенням до 12 млн кв. м.

Як пише Delo.ua,  про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ремонт доріг прискорюється

В Україні відбулася нарада щодо ремонту автомобільних доріг за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, а також міністрів Михайла Федорова та Сергія Марченка.

За даними уряду, дорожні роботи тривають по всій країні. Щодня в них задіяно 203 бригади - близько 2 тисяч працівників. Станом на зараз вже виконано 8,5 млн кв. м ремонтних робіт. Основні роботи на міжнародних трасах завершили 1 травня.

До 1 червня планується відремонтувати щонайменше 10 млн кв. м доріг, з потенційним збільшенням обсягів до 12 млн кв. м, що становить близько 45% річного плану.

Подальші темпи виконання робіт залежать від фінансування. Уряд уже передбачив відповідні кошти, а Міністерство розвитку спільно з Агентством відновлення додатково працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій. Це має дозволити наростити обсяги ремонту.

Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де роботи вже тривають і розширюються.

Також обговорюється підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними військовими адміністраціями. Після консультацій Міністерство розвитку підготує відповідні зміни для розгляду урядом.

Нагадаємо, на 1 травня завершені основні дорожні роботи на трасах міжнародного значення. Процес відновлення дорожнього покриття розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м - це 104% від запланованого.

Автор:
Ольга Опенько