Доход от аренды $40 тыс. ежемесячно: в центре Днепра продают офисное здание за $5,8 млн

В центре Днепра на продажу выставлено современное шестиэтажное офисное здание с арендаторами за $5,8 млн. Объект оснащен автономной инженерной инфраструктурой, имеет паркинг на 20 мест и приносит $40 000 дохода от аренды ежемесячно,

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Инвестиционная возможность с доходом $40 000

В центре Днепра выставлено на продажу современное офисное здание с уже действующими арендаторами. Общая площадь объекта составляет 4855 кв. м, а его стоимость оценивается в $5,8 млн или около $1 200 за кв. г. Адрес объекта: ул. Староказацкая, 37.

Здание расположено в деловой части города, в непосредственной близости от парков, музеев, стадиона, банков и других объектов городской инфраструктуры. Локация обеспечивает удобный доступ как работникам, так и клиентам арендаторов.

Дополнительным преимуществом является паркинг на 20 автомобилей, что особенно важно для арендного офисного актива в центре города.

По данным продавца, текущий доход от аренды составляет $40 000 в месяц, что делает объект привлекательным для инвесторов, ищущих коммерческую недвижимость с уже сложившимся арендным потоком.

Что известно об объекте

Объект – шестиэтажное коммерческое здание, возведенное из высококачественных материалов. Она оснащена двумя лифтами и имеет функциональную планировку, позволяющую использовать ее в качестве офисного центра, банковского учреждения или других форматов бизнеса.

Площадь земельного участка составляет 0,11 га. Она находится в аренде по договору с Днепропетровским городским советом от 29 января 2015 сроком на 10 лет. В апреле 2025 было подписано дополнительное соглашение о продлении аренды еще на 10 лет.

Здание располагает собственной автономной инженерной инфраструктурой. В частности:

трансформаторная подстанция мощностью 380 кВт на первом этаже;

кровельная газовая котельная с двумя котлами Buderus мощностью 550 кВт/ч для автономного отопления;

генератор для резервного электропитания.

Такая оснастка позволяет объекту работать независимо от городских коммуникаций.

