Дохід від оренди $40 тис. щомісяця: у центрі Дніпра продають офісну будівлю за $5,8 млн

У центрі Дніпра на продаж виставлено сучасну шестиповерхову офісну будівлю з орендарями за $5,8 млн. Об’єкт оснащений автономною інженерною інфраструктурою, має паркінг на 20 місць та приносить $40 000 доходу від оренди щомісяця,

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Інвестиційна можливість з доходом $40 000

У центрі Дніпра виставлено на продаж сучасну офісну будівлю з уже діючими орендарями. Загальна площа об’єкта становить 4 855 кв. м, а його вартість оцінюється у $5,8 млн, або близько $1 200 за кв. м. Адреса об’єкта: вул. Старокозацька, 37.

Будівля розташована у діловій частині міста, в безпосередній близькості до парків, музеїв, стадіону, банків та інших об’єктів міської інфраструктури. Локація забезпечує зручний доступ як для працівників, так і для клієнтів орендарів.

Додатковою перевагою є наявність паркінгу на 20 автомобілів, що особливо важливо для орендного офісного активу в центрі міста.

За даними продавця, поточний дохід від оренди становить $40 000 на місяць, що робить об’єкт привабливим для інвесторів, які шукають комерційну нерухомість з уже сформованим орендним потоком.

Що відомо про об’єкт

Об’єкт - шестиповерхова комерційна будівля, зведена з високоякісних матеріалів. Вона оснащена двома ліфтами та має функціональне планування, що дозволяє використовувати її як офісний центр, банківську установу або під інші формати бізнесу.

Площа земельної ділянки становить 0,11 га. Вона перебуває в оренді за договором із Дніпропетровською міською радою від 29 січня 2015 року строком на 10 років. У квітні 2025 року було підписано додаткову угоду про продовження оренди ще на 10 років.

Будівля має власну автономну інженерну інфраструктуру. Зокрема:

трансформаторну підстанцію потужністю 380 кВт на першому поверсі;

дахову газову котельню з двома котлами Buderus потужністю 550 кВт/год для автономного опалення;

генератор для резервного електроживлення.

Таке оснащення дозволяє об’єкту працювати незалежно від міських комунікацій.

