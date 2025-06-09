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Доходы Пенсионного фонда выросли: за пять месяцев 2025 года превышен план на 30 миллиардов гривен

пенсионный фонд
Доходы Пенсионного фонда выросли

За январь-май 2025 доходы Пенсионного фонда Украины достигли 371,1 миллиарда гривен, что на 28,7 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (342,4 млрд грн).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Ключевые источники поступлений:

  • 248 млрд грн – доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • 82,6 млрд грн – средства государственного бюджета на финансирование пенсионных и других запланированных выплат;
  • 23,7 млрд грн – средства бюджета на выплату льгот и субсидий;
  • 16,6 млрд грн – поступления на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • 0,2 млрд грн – компенсация затрат на временное размещение ВПЛ.
Фото 2 — Доходы Пенсионного фонда выросли: за пять месяцев 2025 года превышен план на 30 миллиардов гривен

В мае в Пенсионный фонд поступило 52,3 миллиарда гривен. В апреле показатель был почти идентичным – 52,7 миллиарда гривен. Наибольшая часть в обоих месяцах приходилась на доходы от единого взноса.

Отдельно отмечено перевыполнение плана поступлений от единого социального взноса. За январь-май 2025 фактические поступления составили 233,7 млрд грн, что на 30,2 млрд грн превышает запланированные 203,5 млрд грн.

В частности, в каждом месяце 2025 фактические суммы существенно превышали ожидаемые — например, в январе: 41,9 млрд грн против 33,5 млрд грн, в апреле: 49,9 млрд грн против 43,5 млрд грн.

Рост доходов свидетельствует о стабильной уплате страховых взносов, усилении контроля за поступлениями и поддержке финансовой устойчивости пенсионной системы Украины в условиях войны.

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного.   государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

Автор:
Татьяна Гойденко