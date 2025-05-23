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ПФУ завершил выплаты пенсий за май: общая сумма достигла 67,8 млрд грн
Пенсионный фонд Украины объявил о завершении финансирования пенсий за май 2025 года. Общая сумма выплат составила 67,8 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПФУ.
Эта сумма на 400 миллионов гривен (или примерно на 0,6%) больше показателя апреля, когда объем выплат составлял 67,4 миллиарда гривен.
Индексация пенсий
С 1 марта в Украине произошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.
Следует напомнить, что за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.