ПФУ завершил выплаты пенсий за май: общая сумма достигла 67,8 млрд грн

Пенсионный фонд Украины объявил о завершении финансирования пенсий за май 2025 года. Общая сумма выплат составила 67,8 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПФУ.

Эта сумма на 400 миллионов гривен (или примерно на 0,6%) больше показателя апреля, когда объем выплат составлял 67,4 миллиарда гривен.

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине произошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.

Следует напомнить, что за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.