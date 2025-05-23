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ПФУ завершив виплати пенсій за травень: загальна сума сягнула 67,8 млрд грн
Пенсійний фонд України оголосив про завершення фінансування пенсій за травень 2025 року. Загальна сума виплат склала 67,8 мільярда гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Ця сума на 400 мільйонів гривень (або приблизно на 0,6%) більша за показник квітня, коли обсяг виплат становив 67,4 мільярда гривень.
Індексація пенсій
З 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.
Варто нагадати, що за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-березень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.