ПФУ завершив виплати пенсій за травень: загальна сума сягнула 67,8 млрд грн

Пенсійний фонд України оголосив про завершення фінансування пенсій за травень 2025 року. Загальна сума виплат склала 67,8 мільярда гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Ця сума на 400 мільйонів гривень (або приблизно на 0,6%) більша за показник квітня, коли обсяг виплат становив 67,4 мільярда гривень.

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.

Варто нагадати, що за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-березень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.