Пенсії без прив’язки до Ощадбанку: уряд змінив правила для ВПО і мешканців окупованих територій

Уряд дозволив внутрішньо переміщеним особам (ВПО), українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, самостійно обирати банк для отримання пенсій. Відтепер виплати можна отримувати не лише в Ощадбанку, а в будь-якому уповноваженому банку.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Пенсії більше не лише в Ощадбанку

Уряд спільно з Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом та за підтримки громадських організацій запровадив низку важливих змін, покликаних спростити процедуру отримання пенсійних виплат і проходження фізичної ідентифікації.

Ці нововведення стосуються як внутрішньо переміщених осіб, так і українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном.

Одне з рішень — надання можливості отримувати пенсії не лише через Ощадбанк. Відтепер громадяни можуть самостійно обирати будь-який уповноважений банк для зарахування пенсії, незалежно від того, коли вони залишили тимчасово окуповану територію чи мають довідку ВПО.

Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні Укрпошти/з доставкою додому. Змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щороку до 31 грудня проходити процедуру фізичної ідентифікації, тобто підтвердження особи пенсіонера;

щонайменше раз на шість місяців здійснювати витратні операції з пенсійної банківської картки.

Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, зобов’язані поінформувати Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсію від Російської Федерації. Це можна зробити, подавши відповідну заяву під час призначення, поновлення чи продовження виплати пенсії, або у вільній формі.

Раніше повідомлялося, що пенсії мешканців тимчасово окупованих територій зберігатимуться на їхніх рахунках. Відтепер, з метою посилення фінансової стійкості пенсійної системи, впроваджено нове правило: кошти, які раніше акумулювались на рахунках в Ощадбанку, надалі зберігатимуться безпосередньо у Пенсійному фонді України.