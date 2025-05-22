Пенсии без привязки к Ощадбанку: правительство изменило правила для ВПЛ и жителей оккупированных территорий

Правительство разрешило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или за границей, самостоятельно выбирать банк для получения пенсий. Теперь выплаты можно получать не только в Ощадбанке, а в любом уполномоченном банке.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики.

Пенсии больше не только в Ощадбанке

Правительство совместно с Министерством социальной политики, Пенсионным фондом и при поддержке общественных организаций ввело ряд важных изменений, призванных упростить процедуру получения пенсионных выплат и прохождение физической идентификации.

Эти нововведения относятся как к внутренне перемещенным лицам, так и к украинцам, которые остаются на временно оккупированных территориях или находятся за границей.

Одно из решений — предоставление возможности получать пенсии не только через Ощадбанк. Теперь граждане могут самостоятельно выбирать любой уполномоченный банк для зачисления пенсии, независимо от того, когда они покинули временно оккупированную территорию или имеют справку ВПЛ.

Получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении Укрпочты с доставкой на дом. Изменить банк можно одним из способов: лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ , или подав заявление в новом банке.

Для пенсионеров, проживающих на ТОТ или временно находящихся за границей, есть дополнительные условия:

ежегодно до 31 декабря проходить процедуру физической идентификации, то есть подтверждение личности пенсионера;

не менее одного раза в шесть месяцев осуществлять расходные операции по пенсионной банковской карточке.

Выехавшие с временно оккупированных территорий или остающиеся на ТОТ пенсионеры обязаны проинформировать Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсию от Российской Федерации. Это можно сделать, подав соответствующее заявление при назначении, возобновлении или продлении выплаты пенсии или в свободной форме.

Ранее сообщалось, что пенсии жителей временно оккупированных территорий будут храниться на их счетах. Теперь, с целью усиления финансовой устойчивости пенсионной системы, внедрено новое правило: средства, ранее аккумулированные на счетах в Ощадбанке, будут сохраняться в дальнейшем непосредственно в Пенсионном фонде Украины.