Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доходы России от нефти и газа в январе упали вдвое по сравнению с прошлым годом

нефть
Доходы России от нефти и газа упали вдвое / Коллаж Delo.ua

По данным Министерства финансов России, доходы государства от продажи нефти и газа в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с январем 2025 года, достигнув 393,3 млрд. рублей (5,10 млрд. долларов). Это самый низкий показатель с июля 2020 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Снижение доходов обусловлено падением цен на сырую нефть и укреплением рубля. В декабре 2025 года доходы от нефти и газа составили 447,8 млрд. рублей.

Доходы от нефти и газа остаются ключевым источником средств для федерального бюджета России, составляя около четверти всех поступлений.

Истощение бюджета обусловлено значительными расходами на оборону и безопасность с начала военной кампании России в Украине в феврале 2022 года. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,6 триллиона рублей или 2,6% ВВП.

Прогнозируется, что в 2026 году доходы от нефти и газа достигнут 8,92 триллиона рублей, а общие доходы федерального бюджета – 40,283 триллиона рублей. В прошлом году доходы от продажи энергоресурсов сократились на 24% до 8,48 триллиона рублей, что явилось самым низким уровнем с 2020 года.

Отметим, что уменьшение количества украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам в январе позволило России возобновить экспорт бензина.

Автор:
Татьяна Гойденко