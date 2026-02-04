Доходы России от нефти и газа в январе упали вдвое по сравнению с прошлым годом

По данным Министерства финансов России, доходы государства от продажи нефти и газа в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с январем 2025 года, достигнув 393,3 млрд. рублей (5,10 млрд. долларов). Это самый низкий показатель с июля 2020 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Снижение доходов обусловлено падением цен на сырую нефть и укреплением рубля. В декабре 2025 года доходы от нефти и газа составили 447,8 млрд. рублей.

Доходы от нефти и газа остаются ключевым источником средств для федерального бюджета России, составляя около четверти всех поступлений.

Истощение бюджета обусловлено значительными расходами на оборону и безопасность с начала военной кампании России в Украине в феврале 2022 года. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,6 триллиона рублей или 2,6% ВВП.

Прогнозируется, что в 2026 году доходы от нефти и газа достигнут 8,92 триллиона рублей, а общие доходы федерального бюджета – 40,283 триллиона рублей. В прошлом году доходы от продажи энергоресурсов сократились на 24% до 8,48 триллиона рублей, что явилось самым низким уровнем с 2020 года.

Отметим, что уменьшение количества украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам в январе позволило России возобновить экспорт бензина.