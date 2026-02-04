Запланована подія 2

Доходи Росії від нафти і газу у січні впали вдвічі порівняно з минулим роком

Доходи Росії від нафти і газу впали вдвічі / Колаж Delo.ua

За даними Міністерства фінансів Росії, доходи держави від продажу нафти і газу у січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з січнем 2025 року, досягнувши 393,3 млрд рублів (5,10 млрд доларів). Це найнижчий показник з липня 2020 року.

Delo.ua

Зниження доходів зумовлене падінням цін на сиру нафту та зміцненням рубля. У грудні 2025 року доходи від нафти і газу становили 447,8 млрд рублів.

Доходи від нафти і газу залишаються ключовим джерелом коштів для федерального бюджету Росії, складаючи майже чверть усіх надходжень.

Виснаження бюджету зумовлено значними витратами на оборону та безпеку з моменту початку військової кампанії Росії в Україні в лютому 2022 року. Дефіцит федерального бюджету у 2025 році склав 5,6 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Прогнозується, що у 2026 році доходи від нафти і газу досягнуть 8,92 трильйона рублів, а загальні доходи федерального бюджету — 40,283 трильйона рублів. Минулого року доходи від продажу енергоресурсів скоротилися на 24% до 8,48 трильйона рублів, що стало найнижчим рівнем з 2020 року.

Зауважимо, зменшення кількості українських атак по російських нафтопереробних заводах у січні дало змогу Росії відновити експорт бензину.

Автор:
Тетяна Гойденко