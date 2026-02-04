Росії вдалося відновити експорт бензину через зменшення українських атак на НПЗ

Зменшення кількості українських атак по російських нафтопереробних заводах у січні дало змогу Росії відновити експорт бензину.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що протягом місяця було уражено лише три російські НПЗ, тоді як у грудні таких атак нараховувалося 11. Усі постраждалі підприємства були невеликими та не входили до числа ключових заводів нафтопереробної галузі.

За оцінками Bloomberg, сукупно вони забезпечують менше 7% типового обсягу переробки Росії в січні.

Агенство також зауважує, що у січні зменшилася кількість атак не лише на НПЗ. Подібну тенденцію зафіксували й щодо інших енергетичних об’єктів РФ, зокрема портів, морських нафтових родовищ і терміналів.

Зменшення інтенсивності ударів дронів дало російським нафтопереробним заводам певний перепочинок, після того, як багато з них були змушені зупиняти або скорочувати виробництво через влучання дронів.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що внутрішній ринок пального стабілізувався,тому уряд РФ зняв заборону на експорт бензину раніше запланованого терміну.

"Баланс попиту та пропозиції стабілізувався. Більше того, зараз у нас є надлишок автомобільного палива", - заявив російський чиновник.

Як пояснив Новак, існує ризик перенасичення ринку, що може змусити виробників скорочувати переробку, якщо їм не дозволять продавати пальне за кордон.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня 2025 року Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили десятки нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Bloomberg нагадує, що восени Росія обмежувала експорт бензину, намагаючись забезпечити внутрішній ринок, через гострий дефіцит пального, що виник унаслідок українських атак на російські нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру.

Тоді експорт бензину залізницею з Білорусі до Росії зріс у чотири рази.