России удалось возобновить экспорт бензина из-за уменьшения украинских атак на НПЗ

НПЗ
Из-за уменьшения количества украинских атак на НПЗ в январе России удалось возобновить экспорт бензина / Depositphotos

Уменьшение количества украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам в январе позволило России возобновить экспорт бензина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в течение месяца было поражено только три российских НПЗ, в то время как в декабре таких атак насчитывалось 11. Все пострадавшие предприятия были небольшими и не входили в число ключевых заводов нефтеперерабатывающей отрасли.

По оценкам Bloomberg, совокупно они снабжают менее 7% типичного объема переработки России в январе.

Агентство также отмечает, что в январе уменьшилось количество атак не только на НПЗ. Подобную тенденцию зафиксировали и в отношении других энергетических объектов РФ, в том числе портов, морских нефтяных месторождений и терминалов.

Уменьшение интенсивности ударов дронов дало российским нефтеперерабатывающим заводам определенную передышку, после того, как многие из них были вынуждены останавливать или сокращать производство из-за попадания дронов.

Вицепремьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок горючего стабилизировался, поэтому правительство РФ сняло запрет на экспорт бензина ранее запланированного срока.

"Баланс спроса и предложения стабилизировался. Более того, сейчас у нас есть избыток автомобильного топлива", – заявил российский чиновник.

Как пояснил Новак, существует риск перенасыщения рынка, что может вынудить производителей сокращать переработку, если им не разрешат продавать горючее за границу.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа 2025 года Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.

По данным украинских и российских источников, дроны поразили десятки нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Bloomberg напоминает, что осенью Россия ограничивала экспорт бензина, пытаясь обеспечить внутренний рынок, из-за острого дефицита горючего, возникшего вследствие украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и другую энергетическую инфраструктуру.

Тогда экспорт бензина по железной дороге из Беларуси в Россию вырос в четыре раза.

Автор:
Светлана Манько