Дрон атаковал здание канала телемарафона "Мы – Украина" – Зеленский (ФОТО)

8 сентября российский дрон атаковал здание канала телемарафона "Мы — Украина". В момент удара журналисты были в эфире. Пока известно о пяти пострадавших.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Россия нанесла удар по медиа, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина" телемарафона "Единые новости". Просто посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире", - подчеркнул он.

По его словам, здание частично разрушено. В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Работники ГСЧС уже потушили пожар.

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. К сожалению, количество еще может увеличиться.

"Шахеды" против медиа - это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам - по жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря общим усилиям", - подчеркнул Зеленский.

Это не первая атака на украинские медиа. В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа было также повреждено помещение телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+".